Кравченко опроверг связь с деньгами от колл-центров и объяснил ремонт дома и визу своей жены

Руслан Кравченко

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Генеральный прокурор Руслан Кравченко опроверг свою причастность к получению и легализации средств, полученных от незаконных колл-центров, а также объяснил обстоятельства ремонта дома, в котором проживает его семья, и оформления американской визы для супруги.

Об этом он написал вечером 6 сентября в своём посте в Facebook.

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Кравченко заявил, что не имеет отношения к средствам, которые, по утверждениям антикоррупционных органов, могли быть получены в результате незаконной деятельности мошеннических колл-центров.

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Генеральный прокурор подчеркнул, что обнародованные записи разговоров, по его мнению, не подтверждают его причастности к получению или легализации средств от незаконных колл-центров.

«Утверждения о моей причастности к получению средств от незаконных колл-центров и их легализации я отвергаю», — написал Кравченко.

Он также заявил, что сам факт наличия разговоров или фотографий с деньгами не может свидетельствовать о его участии в противоправной деятельности. По словам генерального прокурора, фотография сейфа с деньгами, фигурирующая в материалах дела, «не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к прокуратуре».

Кравченко отметил, что, по утверждению адвокатов, эта фотография могла быть сделана в рамках другого уголовного дела.

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Генеральный прокурор объяснил причины ремонта в доме

Кроме того, Кравченко прокомментировал вопрос о доме площадью 280 квадратных метров, в котором проживает его семья на правах аренды.

По его словам, дом семья выбрала ещё зимой, однако перед переездом он требовал дополнительных работ и настройки оборудования. Именно с этим, как утверждает Кравченко, были связаны разговоры о работе мастеров, сигнализации и бытовой технике.

«Мы переехали в этот дом 1 мая 2026 года», — сообщил генеральный прокурор.

Он также подчеркнул, что его постоянное место жительства будет заявлено в соответствии с требованиями законодательства.

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Американская виза для жены

Генеральный прокурор также прокомментировал информацию об оформлении американской визы для его супруги.

По словам Кравченко, она самостоятельно занималась подготовкой необходимых документов и прохождением процедуры получения визы.

«Моя жена самостоятельно оформляла документы и получала визу», — заявил он.

Кроме того, Кравченко опроверг информацию о покупке для неё нового ноутбука. «Нового ноутбука у неё нет!» — написал он.

Генеральный прокурор добавил, что все расходы, связанные с поездками и бытовыми нуждами его семьи, осуществлялись, по его словам, в рамках действующего законодательства и в пределах его задекларированных доходов.

«Моя должность не освобождает меня от проверки. Но и не отменяет требования доказывать обвинения фактами», — подчеркнул генеральный прокурор.

О чем ранее заявляли в САП

Ранее в ходе заседания Высшего антикоррупционного суда прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявил о возможной связи между Кравченко и заместителем начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергеем Кропивой.

По версии следствия, Кропива может быть причастен к прикрытию деятельности мошеннических колл-центров. Прокурор САП утверждал, что чиновник мог контролировать ремонтные работы в доме, где проживает Кравченко.

Кроме того, в САП заявляли, что Кропива помогал с оформлением американской визы для супруги генерального прокурора. Сторона обвинения также утверждала, что он занимался организацией празднования дня рождения Кравченко в Мадриде.

По мнению САП, совокупность этих обстоятельств может свидетельствовать о неформальных и дружеских отношениях между Кропивой и Кравченко. Именно поэтому следствие называет этого чиновника «доверенным лицом генерального прокурора».

Напомним, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю руководителя Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергею Кропиве, который фигурирует в деле о прикрытии сетей мошеннических колл-центров.

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