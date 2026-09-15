Кравченко опубликовал новые «пленки» о Кривоносе: о чем они

Кравченко публикует «пленки» против Кривоноса

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Генеральный прокурор Украины, который подал в отставку более недели назад, но пока не уволен с должности, а также после громкого скандала о крышевании колл-центров уехал за границу, снова публикует расследование против главы НАБУ Семена Кривоноса. Это уже вторая часть подозрений главе антикоррупционного органа, о которых он сообщает онлайн.

Новое видео Кравченко опубликовал в YouTube.

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Кравченко опубликовал вторую часть расследования в отношении директора НАБУ

Свое видео он коротко подписал фразой: «Я обещал, что дальше будет». Стоит отметить, что свое видео генпрокурор пытался сделать в стиле НАБУ и даже назвал его «Операция „Янус“».

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Так, во второй части обвинений генпрокурора в сторону Семена Кривоноса говорится о самом главе НАБУ, который в то время был начальником регистрационной службы Обуховского горрайонного управления юстиции в Киевской области.

На «пленках» Кравченко дал такие имена участникам:

«Янус» — Семен Кривонос.

«Швондер» — Петр Горбаченко, председатель Старобезрадичевского сельского совета Обуховского района Киевской области.

«Борменталь» — Рузматов Владислав Валерьевич, заявитель. В течение марта-ноября 2014 был председателем Старобезрадичевского сельского совета Обуховского района Киевской области.

Кравченко утверждает, что нынешний директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос якобы причастен к коррупционной схеме по требованию неправомерной выгоды за выделение земельного участка в Обуховском районе Киевской области.

По данным следствия, все началось в марте 2014 года, когда гражданин Владислав Рузматов обратился к председателю Старобезрадичевского сельского совета Петру Горбаченко с заявлением о бесплатном отведении в собственность 0,25 га земли в селе Тарасовка. Во время встречи чиновник заявил, что позитивное решение возможно только при уплате взятки в размере 120 тысяч долларов.

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Тогда, по словам следователей ОГП, Рузматов обратился в правоохранительные органы и дальнейшие действия проводил под их контролем.

В течение марта-ноября 2014 года, говорится в видео, председатель сельсовета Петр Горбаченко якобы вступил в преступный сговор с начальником регистрационной службы Обуховского горрайонного управления юстиции Семеном Кривоносом, а также гражданами Виталием Булашенко, Виталием Оверченко и Дмитрием Шнайдером. В результате переговоров фигуранты уменьшили сумму требований и потребовали у заявителя 72 тысячи долларов.

В видео Кравченко говорится, что Семен Кривонос должен был привлечь подставное лицо для бесплатного оформления участка и обеспечить дальнейшее оформление договора купли-продажи. Также сообщается, что для минимизации уплаты налогов и избежания безналичного расчета участники могли снизить стоимость участка. 28 октября 2014 года Кривонос в телефонном разговоре якобы дал устное указание Шнайдеру найти соответствующего оценщика.

Впрочем, соглашение не было завершено. 31 октября 2014 года в нотариальной конторе при оформлении документов и перерасчете средств Шнайдер получил уведомление и отказался от обязательств.

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Как выяснило следствие, в тот же день Кривонос якобы встретился с заместителем прокурора Обуховского района Алексеем Павлушко, после чего перестал звонить с мобильного и стал избегать других участников схемы.

В конце видео говорится, что сейчас Семен Кривонос подозревается в просьбе предоставить неправомерную выгоду должностному лицу в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц, а также в организации составления и выдачи оценщиком заведомо подложного официального документа.

Что известно о скандале между Кравченко и Кривоносом

Напомним, в Украине разразился громкий скандал с участием руководителей правоохранительных органов. Действующий генеральный прокурор Руслан Кравченко, ранее подавший в отставку и находящийся якобы в командировке за границей, 14 сентября в 8 утра заявил о подписании подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу.

ОГП обвиняет его в подделке документов для получения выгоды и фиктивном усыновлении во избежание ответственности. Кроме этого, Кравченко сообщил о подозрении близкому лицу главы САП Александра Клименко за попытку подкупа судей ВАКС и заявил о длительном политическом давлении со стороны президента и антикоррупционеров.

В ответ Владимир Зеленский призвал парламент безотлагательно проголосовать за увольнение Кравченко, а глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что голосование состоится во вторник, 15 сентября.

В НАБУ опровергли официальное вручение подозрения Кривоносу, назвав заявления генпрокурора публичными, а не процессуальными. Впоследствии Кравченко опубликовал документы, свидетельствующие, что Офис генпрокурора расследует причастность руководителя НАБУ к делу, зарегистрированному еще в 2014 году, вероятно касающемся событий 2009 года по признанию Кривоноса виновным в подкупе избирателей и избежании наказания из-за наличия опеки над несовершеннолетним ребенком.

Скандал разворачивается на фоне расследования НАБУ «Карфаген» относительно возможного крышевания работниками Офиса Генерального прокурора незаконных колл-центров, в котором фигурирует ближайшее окружение самого Кравченко.

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