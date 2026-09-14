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- Украина
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Кравченко опубликовал подозрение Кривоносу: в чем его обвиняют
Руслан Кравченко опубликовал более 30 страниц материалов о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Ему, по утверждению генпрокурора, инкриминируют фальсификацию документов и фиктивное усыновление ребенка.
Глава Офиса генерального прокурора Руслан Кравченко выложил в открытый доступ официальный документ с детализацией обвинений против руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины Семена Кривоноса. Общий объем публикуемых материалов превышает 30 страниц.
Своими обвинениями Кравченко продолжает делиться в Telegram.
Генпрокурор Кравченко опубликовал подозрение главе НАБУ Кривоноса
По утверждению Руслана Кравченко, директору антикоррупционного ведомства инкриминируют события 18-летней давности.
В частности, генпрокурор, который находится за границей после упоминаний в криминальных сделках с колл-центрами и крышевании мошеннических схем, обвиняет главу НАБУ в фальсификации документации и фиктивном усыновлении ребенка.
Указанные действия правоохранители квалифицируют по частям 2 и 3 статьи 358 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за подделку документов, печатей, штампов и бланков, а также их сбыт или использование.
О чем идет речь на 34 страницах текста
Кривоносу инкриминируют подделку и использование заведомо фальсифицированных документов, организацию изготовления поддельной оценочной документации, а также просьбу предоставить неправомерную выгоду должностному лицу в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц.
По данным следствия, истоки этого дела достигают 2009 года, когда Голосеевский районный суд Киева рассматривал в отношении Кривоноса дело о нарушении избирательных прав граждан. Опасаясь реального срока заключения и потери права занимать должности на государственной службе, Кривонос якобы решил избежать наказания. Поскольку оснований для применения к его амнистии не было, он вместе с сообщниками якобы разработал план искусственного создания таких обстоятельств.
Схема заключалась в фиктивном оформлении отцовства над чужим несовершеннолетним ребенком для попадания под действие Закона Украины «Об амнистии». Для этого сообщники якобы привлекли одинокую мать двоих детей, которую обманом убедили подать в органы ЗАГС совместное заявление о признании Кривоноса отцом ее малолетнего сына. Полученное таким образом свидетельство о рождении планировалось предоставить суду в качестве основания для закрытия уголовного дела по амнистии.
Кравченко пишет, что Кривонос якобы предложил женщине подать совместное заявление в ЗАГС о признании отцовства относительно ее однолетнего сына Максима, обусловив, что «родительство» продлится всего один год, чтобы женщина в дальнейшем не потеряла государственные льготы.
17 июня 2009 года Кривонос и Хомченко прибыли в Голосеевский отдел ЗАГС в Киеве. Отцом ребенка тогда якобы признали Кривоноса. Далее Кравченко утверждает о выдаче фальсифицированного свидетельства о рождении ребенка, а также о представлении Кривоносом не позднее 25 июня 2009 года ходатайства в Голосеевский районный суд Киева с просьбой амнистировать его со свидетельством об усыновлении ребенка.
Также генпрокурор утверждает, что на основе фальшивых документов судья Рыбак И.О. принял решение о закрытии уголовного дела № 1-519/09 и безосновательно освободил Кривоноса от уголовной ответственности.
Кроме всего, в подозрении говорится о биографии Семена Кривоноса во время его пребывания на должности руководителя Регистрационной службы Обуховского районного управления юстиции в Киевской области в 2014 году. По версии Кравченко, Кривонос нарушил должностные обязанности и антикоррупционное законодательство для получения неправомерной выгоды.
В марте 2014 года председатель Старых Безрадичей Петр Горбаченко якобы выдвинул требование предоставить 72 тысячи долларов США взятки за выделение 0,25 га земли гражданину В.В. Рузматову, который сразу же обратился к правоохранителям и продолжал действовать под их контролем.
Для реализации схемы Горбаченко привлек главу Обуховской регистрационной службы Семена Кривоноса и нескольких посредников: земля сначала бесплатно оформлялась на подставное лицо, а Кривонос якобы обеспечил оперативную регистрацию права собственности в системе юстиции. Чтобы минимизировать налоги и обойти ограничения НБУ на наличные расчеты, Кривонос, по утверждению прокуроров ОГП, дал указание привлечь оценщика для изготовления заведомо ложного отчета с заниженной стоимостью участка, а также лично взялся подыскать «удобный» нотариус.
Действия Семена Кривоноса квалифицированы Кравченко по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (организация составления и выдачи заведомо подложного официального документа, совершенная по предварительному сговору группой лиц).
НАБУ и САП против Офиса генпрокурора: кто кого и в чем обвиняет
Напомним, между НАБУ, САП и Офисом генерального прокурора продолжается острый конфликт, разгоревшийся на фоне резонансного дела «Карфаген». Антикоррупционные органы разоблачили вероятную преступную организацию, которая, по версии следствия, «крышевала» мошеннические колл-центры и легализовала почти 90 млн грн, а ее организатором считают чиновника ОГП Сергея Кропиву.
Дело получило максимальную огласку после того, как детективы провели обыски в служебных и жилых помещениях руководства прокуратуры, в частности, у генпрокурора Руслана Кравченко и его первой заместительницы. После этих событий Кравченко подал в отставку, назвав это политическим решением, и категорически отверг свою причастность к любым незаконным схемам.
Глава ОГП выдвинул встречные претензии к антикоррупционным органам. Кравченко заявил, что под видом расследования «Карфагена» НАБУ якобы незаконно получило доступ к материалам других уголовных производств, в которых фигурируют сами работники антикоррупционных структур, чтобы заблокировать их расследование.
Затем противостояние вышло на новый уровень: Кравченко публично сообщил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу в подделке документов для получения неправомерной выгоды. Кроме того, генпрокурор опубликовал материалы, в которых обвинил главу Бюро в подкупе избирателей-студентов в 2008 году и последующем «фиктивном усыновлении» ребенка во избежание уголовной ответственности.
В НАБУ все обвинения решительно отвергли, заявив, что по состоянию на день публичных заявлений официального подозрения Кривонос не получал. Действия ОГП в ведомстве назвали продолжением целенаправленной системной атаки на независимость антикоррупционной инфраструктуры. На это беспрецедентное противостояние между правоохранителями уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, призвавший Раду срочно уволить Кравченко.