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Кравчук или Чорновил: за кого бы проголосовали украинцы, если бы могли вернуться в 1991 год – опрос

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Кравчук или Чорновил: за кого бы проголосовали украинцы, если бы могли вернуться в 1991 год – опрос

Флаг Украины / Фото: Pexels

Уровень поддержки первого президента Украины изменился.

Если бы украинцы могли вернуться в 1991 год, они бы сделали другой выбор. Да, подавляющее большинство избрало бы первым президентом Вячеслава Чорновила.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.

Специалисты исследовали этот вопрос с 29 ноября по 9 декабря. Так, методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1031 респондента в возрасте от 18 лет. Речь идет о жителях всех регионов Украины (кроме АР Крым)

Как отмечают аналитики, сегодня Вячеслава Чорновила поддержали 74% украинцев. За Леонида Кравчука свой голос отдали бы только 13% опрошенных.

"В пересчете к тем, кто голосовал бы и определился с выбором, 86% голосов было бы подано за В. Черновола, 14% – за Л. Кравчука. В частности, среди респондентов, которые действительно в 1991 году имели право голоса (сейчас это люди в возрасте 50 лет и старше) 81% проголосовали бы за В. Чорновила и 10% – за Л. Кравчука", – объяснили в КМИС.

Напомним, в 1991 году первым президентом Украины стал Леонид Кравчук.

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Дата публикации
Просмотры
396
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