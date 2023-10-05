"Крайне негативно оцениваю": Буданов прокомментировал нападение на полицейских в Харькове

Руководитель ГУР напомнил, что и разведчики, и полицейские – неотъемлемая составляющая Сил обороны Украины, и у всех один враг – Россия.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов осудил нападение на полицейских на блокпосту в Харькове, которое 29 сентября устроили, вероятно, бойцы спецподразделения Kraken.

Этот инцидент глава военной разведки прокомментировал изданию "Бабель".

"Мое мнение по поводу инцидента на блокпосте в Харькове очень простое: все представители силовых структур должны руководствоваться законами и присягой. Знать и уважать права и обязанности каждого, кто исполняет свои служебные обязанности — это аксиома", — подчеркнул Буданов.

Он добавил, что и разведчики, и полицейские – неотъемлемая составляющая Сил безопасности и обороны Украины. У всех один враг – Россия. Начальник ГУР отметил, что "лишь наша упорная совместная работа способна обеспечить успех в тяжелой борьбе за свободу украинской нации".

"Конечно, такие истории, как в Харькове, никакой пользы не несут. Поэтому в целом я крайне негативно оцениваю этот неприятный инцидент. Такие случаи недопустимы", – сказал Буданов.

Он добавил, что конфронтация между своими является путем в пропасть. Глава разведки также указал, что в Украине действует сила права, которая четко регламентирует, кто, чем и как должен заниматься.

Что известно о нападении на полицейских на блокпосте в Харькове

Напомним, 29 сентября к блокпосту на выезде из Харькова подъехали четыре внедорожника. Из одного вышли мужчины в военной форме и начали угрожать оружием сведенному отряду (это полицейские, пограничники, нацгвардейцы, представитель военной службы правопорядка). В Сети появилось видео, как нападавшие положили на землю полицейских, заявив о безосновательной остановке и проверке документов. Один из нападавших представился бойцом спецподразделения ГУР Kraken.

В Харькове неизвестные в военной форме устроили скандал с полицейскими

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