Крайний теплый день: синоптик сделала прогноз погоды на 23 сентября

Погода / © Pixabay

Завтра, 23 сентября, в Украине еще будет теплая сухая солнечная погода. Температура воздуха будет составлять в течение дня +24+29 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Как добавляет специалист, на северо-западе, Волыни и Ровенщине во вторник появится тенденция к похолоданию. Там температура воздуха уже ожидается более низкой — +19+22 градуса и даже пройдет дождь.

«В Киеве 23 сентября ожидается отличная погода с температурой воздуха до +25 градусов и без осадков», — говорится в материале.

Однако уже в среду, предупреждает Диденко, украинцам нужно готовиться к резкому похолоданию. Оно постепенно охватит всю Украину.

Дождей в ближайшее время в Украине не ожидается. Мокрый снег в Карпатах также маловероятен.

Раньше речь шла о том, когда в Украину придет бабье лето. Так, по словам Диденко, климатически и календарно бабье лето всегда приходит в октябре. Синоптик надеется, что так будет и в этом году.

«По синоптической и календарной традиции оно бывает в октябре. Очень надеемся, что оно будет и в этом году», — отметила синоптик.