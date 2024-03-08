Кража 14,8 млн грн при строительстве школы: НАБУ сообщило о подозрении предпринимателю

В 2021 году подозреваемый вступил в сговор с директором Управления капитального строительства в Ивано-Франковской области.

Детективы НАБУ и САП сообщили о подозрении предпринимателю, обвиняемому в незаконном завладении 14,8 млн грн при строительстве школы в селе Чукаловка Ивано-Франковской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

По данным следствия, в 2021 году подозреваемый в сговоре с директором Управления капитального строительства в Ивано-Франковской области (далее – УКС) разработал схему завладения средствами Ивано-Франковской ОГА.

По ней УКС заключил с подконтрольной компанией договор на строительство в рамках государственной программы "Большое строительство" школьного учреждения на общую сумму 45,6 млн грн.

"В сентябре 2022 года в связи с прекращением деятельности УКС объект строительства передали в Ивано-Франковский городской совет и провели корректировку проектно-сметной документации. Как выяснилось, УКС успел перечислить компании 33,6 млн грн за работы, выполнение которых стороны зафиксировали соответствующими актами и справками. Однако работы выполнили лишь частично, а остальные, на сумму более 14,8 млн грн, так и остались на бумаге. Этими средствами участники сделки завладели и обналичили через подконтрольные организации", — говорится в сообщении НАБУ.

По делу трое подозреваемых. Двум другим участникам, эксдиректору Управления капитального строительства в Ивано-Франковской области и директору строительной компании, о подозрении сообщили в сентябре 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что эксочителю правления "Укрзализныци" Кравцову вручили подозрение по делу о хищении 11,4 млн грн.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Украине разоблачили схему кражи электроэнергии более чем на 700 млн грн.

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