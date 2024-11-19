Кременчуг может затопить за 45 минут: жителям дали план действий в случае разрушения ГЭС вблизи города

Если враг разрушит Кременчугскую ГЭС на Полтавщине, вода подступит не только к городу, но и нескольких населенных пунктов поблизости.

Громада в Полтавской области, расположенное рядом с Кременчугской ГЭС, может столкнуться с последствиями техногенной аварии в случае ее разрушения.

Об этом сообщил Кременчуг.Официальный.

Жителей Кременчуга предупредили, что в зону возможного катастрофического затопления территориально попадают не только центральная и правобережная части города, но и населенные пункты Потоки, Малая Кохновка, Сосновка, Приднепрянское.

"Время подхода "высокой воды" к городу в случае полного уничтожения ГЭС составляет от 30 до 45 минут", — сообщили там.

Как будут действовать власти в случае угрозы затопления Кременчуга

При затоплении местных жителей обязательно будут эвакуировать, о чем проинформируют с помощью системы централизованного оповещения, через средства массовой информации, уличные громкоговорители, официальные интернет-сайты и Телеграмм-каналы органов местных властей.

"Жители левобережья должны эвакуироваться в нагорную часть Кременчуга, а жители правобережья — на Деевскую гору. Вероятные зоны подтопления поделены на микрорайоны, за которыми закреплены Сборные пункты эвакуации (ЗПЭ)", — сообщил источник.

С перечнем пунктов можно ознакомиться заранее.

"Если вы не успеваете эвакуироваться в ЗПЭ, должны подняться на более высокие этажи (выше 2-го этажа) своих или ближайших домов и ожидать схода "высокой воды" или спасателей", — добавили в общине.

Далее эвакуированное население из пунктов доставят в безопасные районы размещения в Полтавской и Кировоградской областях. Там предстоит переждать ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в течение 7-10 суток.

Напомним, что Кременчугская гидроэлектростанция — это третье место Днепровского каскада. Все бетонные постройки гидроузла расположены на гранитах. По состоянию на 2021 год мощность ГЭС составила 700,4 МВт.

Ранее начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал о повреждении дамбы Киевской ГЭС летом.

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