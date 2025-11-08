ТСН в социальных сетях

Кременчуг полностью остался без света, проблемы с водой и отоплением: детали от власти

В течение ночи российская оккупационная армия массированно атаковала Полтавскую область.

Отключение света.

Отключение света. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

По состоянию на 8 ноября электроснабжение отсутствует на всей территории Кременчуга Полтавской области. В городе нет воды и частично – отопление.

Об этом сообщил мэр города Виталий Малецкий.

"Враг продолжает наносить удары по энергетическим объектам Украины. В этот раз под атаку попал и наш район. В настоящее время электроснабжение отсутствует на всей территории города", - подчеркнул городской голова Кременчуга.

По его словам, власти проводят необходимые меры, чтобы обеспечить работу систем водоснабжения, водоотвода и отопления в условиях полного отсутствия электричества. В городе развертывают работу пунктов несокрушимости для жителей города.

Глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут добавил, что в Кременчугской общине отсутствуют поставки электричества, воды и частично отопления. Власти организуют подвоз воды для жителей. В городе не работает электротранспорт: на маршруты выведены дополнительные единицы автобусов.

"Враг нанес массированный удар по Полтавщине, целил в объекты энергетической инфраструктуры. Один человек травмирован. Из-за атаки в области введены специальные графики аварийного отключения света", - подчеркнул чиновник.

Как сообщалось, город Горишние Плавные на Полтавщине переведен в режим чрезвычайной ситуации из-за ударов врага по энергетической инфраструктуре. Городские власти подчеркивают, что коммунальщики пытаются возобновить поставки воды и тепловой энергии, но быстрого возвращения света ожидать не стоит.

