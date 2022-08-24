Кремль дал указание: в Белом доме заявили о "референдумах" на оккупированной территории Украины

На этой неделе Россия может объявить о проведении фиктивных мероприятий.

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 24 августа заявил, что, по информации американской стороны, Россия до конца этой недели может объявить о проведении псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на заявление Кирби.

"Российское руководство дало указание официальным лицам начать подготовку к проведению фиктивных референдумов. Мы действительно можем увидеть объявление Россией первого или первых референдумов до конца этой недели", — сказал Кирби.

Регионами, где могут состояться референдумы, являются части Херсонской и Запорожской областей на юге, а также частично оккупированные Донецкая и Луганская области на востоке Украины.

"Соединенные Штаты и международное сообщество очень ясно заявили, что любые попытки контролировать суверенную территорию Украины не будут считаться легитимными", – сказал он.

Кирби отметил, что РФ будет манипулировать результатами "голосования" и неправдиво утверждать, что украинский народ хочет присоединиться к России.

"Будет критически важно призывать и противостоять этой дезинформации в режиме реального времени", – сказал он.

Кирби также отметил, что, по американским данным, чиновники РФ озабочены низкой явкой на будущих псевдореферендумах.

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