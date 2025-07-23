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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Кремль готовит масштабную информационную атаку из-за протестов, вызванных законом о НАБУ и САП — ГУР

Спецслужбы РФ рассматривают протесты как инструмент для повышения поляризации и хаоса внутри Украины во время войны.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Кремль

Кремль / © Pixabay

Россия, в частности ее спецслужбы и кремлевские пропагандисты, тщательно изучают ситуацию внутри страны. Они планируют использовать протесты, связанные с принятием Закона №12414, для подрыва способности Украины сопротивляться полномасштабной вооруженной агрессии.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Украины в Telegram.

По оценкам ГУР, Россия намерена дискредитировать Украину на международной арене, чтобы ослабить или разрушить поддержку Запада в вооруженной борьбе с агрессором.

«Внутри Украины Россия пытается максимально обострить ситуацию, используя имеющиеся ресурсы влияния, в частности информационные, чтобы посеять раздор и хаос», — говорится в сообщении пресс-службы ГУР.

Для повышения градуса протестов, усиления поляризации и хаотизации украинского общества не исключаются провокации, инспирированные из Москвы.

«Украинская нация находится в условиях геноцидной войны, в которой агрессор стремится всеми способами разрушить наше государство. Поэтому призываем к взвешенности в оценках и действиях», — отмечают в ГУР.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине впервые с начала полномасштабного вторжения состоялись масштабные протесты. Граждане вышли на улицы нескольких крупных городов — Киева, Львова, Днепра и Одессы, — выражая недовольство новым законом, который, по их мнению, ограничивает независимость НАБУ и САП. В Киеве участники акции даже игнорировали комендантский час.

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