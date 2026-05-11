- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1148
- Время на прочтение
- 2 мин
Кремль готовит новую волну атак и изменил список целей: СМИ назвали объекты, что стали приоритетом
В СМИ появилась информация, что в России выбрали новые ключевые цели для ударов в Украине.
Агрессор Российская Федерация сменила приоритеты массированных обстрелов Украины. Враг сместил основной фокус по энергетической инфраструктуре на объекты оборонно-промышленного комплекса.
Об этом сообщили источники «РБК.Украины» во властных кругах.
По словам одного из собеседников, в Москве поняли, что несколько месяцев подряд концентрировались на ударах по объектам энергетики и не атаковали оборонные производства. В то же время сейчас враг расширяет перечень приоритетных целей.
Источник издания сообщил, что РФ определила ключевые цели для ударов — объекты оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, оккупанты планируют и дальше аккуратно энергетическую и топливно-энергетическую инфраструктуру.
«Врага интересуют наши стратегические предприятия. Среди приоритетных целей российских обстрелов — наши оборонные производства, объекты энергетики, газодобывающей и нефтедобывающей отрасли, АЗС на прифронтовых территориях, удары по которым мы фиксируем в последнее время», — рассказал источник.
Кроме того, несколько собеседников сообщили, по всей вероятности, до осени россияне не будут устраивать концентрированную кампанию ударов на энергетику, как в течение осени и зимы. В то же время, РФ проводит разведку этих объектов и отслеживает, как их восстанавливают и ремонтируют.
В свою очередь, один из источников рассказал: видит угрозу того, что летом враг может начать атаки на системы водоснабжения.
Напомним, в апреле в СМИ появилась информация, что Кремль готовит удары по водоснабжению в ряде регионов страны. Миллионы людей будут получать воду по расписанию. По словам источника, в основной зоне риска — десять областей: Луганская, Донецкая, Черниговская, Сумская, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская и Херсонская, а также столица — Киев.