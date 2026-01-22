Кремль готовит новую волну массированных ударов: Украина в ОБСЕ назвала цели России

Ракетная атака РФ. / © ТСН.ua

Российская Федерация готовится к дальнейшим ударам по энергетическому сектору и инфраструктуре Украины . В частности, по объектам и сетям, обслуживающим атомные электростанции. У Украины есть информация об этом.

Как заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Ростислав Палагусинец, сообщает «Укринформ» .

По его словам, каждый такой российский удар по энергосектору среди суровой зимы ослабляет и подрывает усилия ключевых государств, в том числе США, по прекращению войны.

«Украина максимально конструктивна в дипломатии, тогда как Россия сосредоточена только на ударах и издевательствах над людьми», — подчеркнул политик.

Он отметил, что только в нынешнем отопительном сезоне Россия совершила 256 воздушных атак на энергетическую и критическую инфраструктуру Украины, а с 11 января удары по энергетическим объектам совершаются практически каждый день.

Палагусинец отмечает, что режим Путина совершает «геноцидную войну против женщин, детей и пожилых людей». По его словам, зимняя кампания страны-агрессорки «имеет явное гуманитарное измерение».

«Атаки синхронизированы и структурированы так, чтобы максимизировать страдания, когда температура падает до экстремальных уровней, а перебои с теплом, электричеством и водоснабжением становятся угрожающими жизни. Россия намеренно пытается создать условия жизни, рассчитанные на физическое уничтожение украинского народа — точно соответствующее определению статьи II (c) Конвенции о геноциде», — заявил дипломат.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов заявлял о том, что атаки России могут "положить" энергосистему. Украины. Она работает на балансе между выработкой и потреблением электроэнергии.