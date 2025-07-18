Атаки РФ. / © ТСН.ua

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Российская Федерация может усилить свои атаки на Украину в ближайшие 50 дней. Кремль будет пытаться надавить на Запад перед принятием окончательных решений по поддержке Киева.

Об этом заявил военный эксперт Михаил Самусь в комментарии "РБК.Украина".

"Сейчас, конечно, Россия могла использовать эти 50 дней для того, чтобы наносить масштабные удары. Я не исключаю, что они и будут", - высказался он.

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Эксперт высказал мнение, что, вероятно, "фюрер" РФ Владимир Путин еще не принял окончательного решения, поэтому будет тянуть до конца - до 2 сентября.

"Я думаю, что его партнеры не будут тянуть, а вот он сам будет тянуть. Он надеется на какие-либо изменения, перетрубации или проблемы в Европе и США. Он считает, что в любом случае должен дотянуть летнюю кампанию до конца", - подчеркнул Самусь.

Что касается прорыва фронта, о чем сообщали разные медиа, то военный эксперт считает, что "его и не произойдет". По его словам, украинские Силы обороны Украины "стоят и стоят очень крепко".

"Несмотря на то, что Россия продолжает ползучим наступлением откусывать 100 метров в сутки, но это не то, на что надеялся Путин однозначно. Таким образом, он Украину не оккупирует и не победит", - подчеркнул эксперт.

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Напомним, в Сенате США считают, что "фюрер" РФ Владимир Путин выиграет от решения Дональда Трампа о 50-дневном ультиматуме для России. Якобы за это время РФ может получить больше преимуществ на поле боя.

Заметим, что об опасности 50-дневного ультиматума писало и CNN. Якобы это беспрецедентный зеленый свет для РФ, чтобы завершить свое летнее наступление в Украине, прежде чем столкнуться с какими-либо последствиями.

Сам Трамп заявил, что не считает, что 50-дневный срок, который он дал «фюреру» РФ для согласования на мир, это слишком долго.

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