Кремль готовит новые атаки: украинцам советуют иметь запас воды

Атаки РФ.

На фоне новых угроз Российской Федерации Украина готовит защиту систем водоснабжения. Украинцам следует иметь запас воды.

Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба в комментарии «24 Каналу».

«Вода — это вопрос базовой безопасности. Если со светом мы можем жить в режиме ограничений, то с водой ситуация гораздо сложнее. Поэтому мы готовим систему так, чтобы она выдерживала удары и быстро восстанавливалась», — сообщил чиновник.

По его словам, власти готовят защиту объектов по всей территории страны, планы устойчивости уже утверждены. Правительство уже защищает объекты критической инфраструктуры, устанавливает резервное питание для водоканалов и насосных станций, а также развивает распределенную генерацию и альтернативные схемы водоснабжения.

В свою очередь, украинцы также должны быть готовы к будущим российским атакам. В частности важно иметь базовый запас воды.

Угроза ударов по водоснабжению — что известно

В СМИ появилась информация, что Кремль готовит удары по водоснабжению, а потому миллионы людей в разных городах страны будут получать воду по расписанию. В основной зоне риска — десять областей: Луганская, Донецкая, Черниговская, Сумская, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская и Херсонская, а также столица — Киев.

Отметим, что в начале апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что, по данным разведки, весной и летом армия РФ готовит новую волну атак, но целые врага изменятся. Оккупанты планируют бить по логистике и системам водоснабжения украинцев. По его словам, речь идет о мостах, дамбах, насосных станциях, гидроэлектростанциях.

Новости партнеров