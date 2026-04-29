Кремль готовит удары по водоснабжению: СМИ назвали города, что под угрозой

Российская Федерация готовится к ударам по объектам водоснабжения в Украине. В случае повреждения миллионы людей в разных городах страны будут получать воду по расписанию.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники в госструктурах.

По данным собеседника, основной целью агрессорки России могут стать объекты системы водозабора. В каждом населенном пункте они разные, но обычно там только один водозабор. То есть, выведение из строя одного объекта может привести к прекращению водоснабжения целого населенного пункта.

Вице-президент Украинской водной ассоциации Артем Шира также отмечает, что целями россиян действительно могут быть объекты водозабора и насосные станции. По его словам, основная уязвимость водных сетей — отсутствие резервных систем забора воды, которые могли бы стать альтернативой случаю разрушения действующей системы.

«Насосы сложно найти (для замены), а ремонт займет недели», — сказал он.

Какие регионы в зоне риска

В основной зоне риска — десять областей: Луганская, Донецкая, Черниговская, Сумская, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская и Херсонская, а также столица — Киев.

«Все 2000 километров нашей границы с врагом, безусловно, наиболее уязвимы», — говорит источник СМИ.

По информации издания, сейчас прорабатывают вопрос установки альтернативных водозаборов в населенных пунктах, но для строительства и ввода в эксплуатацию требуется 9-12 месяцев.

По словам источника, рассматривается использование мобильных станций водозабора — водокачек. Они смогут передвигаться по водоему, откуда берется вода в районы, где стационарные станции будут выведены из строя.

Сейчас можно говорить как минимум о шести станциях. Они будут высокой мощности — 100-300 тысяч кубометров в сутки. Этого достаточно для средних городов, как Запорожье, Кривой Рог, Полтава, Николаев, Винница. Впрочем, для Киева, Одессы или Львова одной такой установки не хватит.

Если россиянам удастся повредить водозаборы, избежать графиков подачи воды избежать не удастся, говорит собеседник издания, называя это временными неудобствами.

Заметим, что вся система водоснабжения децентрализована. Это означает, что нет единого оператора, как, например, «Укрэнерго» в системе электроснабжения, который регулировал бы подачу воды.

Новые цели РФ для атак

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что новые цели РФ для атак — не объекты энергетики. Весной и летом российские оккупанты планируют бить по логистике, а также системе водоснабжения.

«Судя из документов, полученных от разведки, русские будут бить по логистике — по железной дороге и другому. Речь идет и о серьезных инфраструктурных вещах — мостах, дамбах, гидроэлектростанциях, а также о насосных станциях, поставках питьевой воды и т.д.», — рассказал Зеленский.

