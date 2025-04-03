Кремль готовит Украине "новую власть": какие изменники метят во "внешнее управление"

Крель. Фото иллюстративное / © Getty Images

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СБУ собрала доказательную базу на украинских предателей, претендующих на реализацию идеи диктатора Путина о «внешнем управлении» Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Речь идет о сбежавших в РФ изменниках, называющих себя «единственной легитимной властью» нашего государства и продвигающих план капитуляции Украины.

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На этой неделе они посетили так называемый «форум единства» в Москве. Участие в нем приняли также идеолог российского фашизма Дугин, депутаты госдумы, блоггеры и Z-военкоры. На этом сборище продвигали тезис о создании «переходной администрации» под контролем РФ и США, которая временно руководила бы Украиной. Все эти предатели «намылились» войти в эту «администрацию».

Лидером этой группировки является Дмитрий Василец — глава запрещенной партии «Государство», уже имеющий заочный срок заключения в поддержку вооруженной агрессии РФ.

К подрывной деятельности он привлек своих «единомышленников»:

Валентина Рыбина — адвоката Анатолия Шария, подозреваемого в государственной измене;

Александра Скубченко — «политэксперта» с телеканалов Медведчука, частый гость в эфирах московских пропагандистов;

Александра Семенченко — заместителя председателя запрещенной партии «Государство», ранее проживавшего в Киеве, а сейчас скрывающегося в России;

коллаборанта Павла Онищенко — руководителя прокремлевского объединения «Слобожанская сечь»;

пропагандиста Виктора Малафеева, который кроме антиукраинских выступлений на РосТВ, собирает «донаты» на приобретение вооружений для оккупантов;

пророссийского агитатора в Крыму Максима Шихалеева, еще в 2014 году поддержавшего захват полуострова и ушедшего на сотрудничество с РФ.

Эти фигуранты создали сайт по аналогу с официальными страницами органов власти Украины, объявили о проведении «онлайн-референдума» по поводу будущего нашего государства, а также разработали копию портала «Дія», чтобы сфальсифицировать результаты фейкового голосования.

По материалам дела, после создания антиукраинской ячейки в Москве фигуранты получили задачу от своих российских кураторов сформировать собственные «филиалы» в странах ЕС как «альтернативу» диппредставительствам Украины.

«Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий в составе группы). Продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности», — отметили в СБУ.

Напомним, что диктатор Путин недавно предложил ввести в Украине временное управление под эгидой ООН, чтобы провести выборы.

В ответ МИД предлагает ООН установить временное управление в России.