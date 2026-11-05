Кремль готовит Украине тяжелую зиму: в ISW предупредили о новой тактике ударов по энергетике

Кремль. / © Associated Press

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Агрессор Россия продолжает зимнюю кампанию ударов по Украине, целенаправленно атакуя критическую инфраструктуру, а также наносит повторные удары по важным объектам. Это приводит к значительным разрушениям, усиливает давление на украинскую экономику и создает все большие трудности для населения.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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На днях связанный с Кремлем российский военный блоггер заявил, что армия РФ перешла к «более систематическим и рациональным» ударам, цель которых — стратегическое ослабление Украины. По его словам, оккупанты сосредотачиваются на системно важных подстанциях и меньших энергетических объектах, повреждение которых напрямую влияет на распределение электроэнергии.

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«Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины накладывают все большие расходы на украинское общество, пытаясь заставить Украину капитулировать в течение зимы 2026-2027 годов», отмечают в ISW.

По данным аналитиков, нынешняя кампания РФ напоминает прошлогоднюю, когда россияне пытались взорвать энергетическую безопасность Украины и уничтожить ее промышленный потенциал. По сообщениям, в предыдущую зимнюю кампанию было повреждено или разрушено 80% украинских генерирующих мощностей.

Аналитики предупреждают: этой зимой Украина может столкнуться с подобными последствиями, если не сможет эффективно противодействовать массированным ежедневным атакам российских ракет и беспилотников.

«Предоставление ракет-перехватчиков Patriot и других систем противовоздушной обороны, а также поддержка реконструкции энергетической инфраструктуры важны для того, чтобы Украина могла противостоять все более разрушительной ударной кампании России», — отмечают в ISW.

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Удары по энергетике Украины — последние новости

В «Укрэнерго» сообщили, что 3 ноября Россия совершила одну из самых масштабных атак на украинскую энергетику. В течение суток враг более 20 раз целенаправленно избивал по энергообъектам, нанеся значительные разрушения. Под удар попали и три теплоэлектростанции ДТЭК. После нескольких волн атаки все они остановили генерацию.

Нардеп Алексей Кучеренко сообщил, что из-за ударов РФ все подстанции вокруг Киева повреждены. Кроме того, россияне целенаправленно постоянно атакуют их, а именно поэтому в столице будут графики, будут аварийные отключения.

В то же время директор Центра исследования энергетики Александр Харченко отметил, что после масштабных ударов энергетики будут вводить аварийные отключения, которые могут занять до 20 часов. Впрочем, в небольших населённых пунктах света может не быть несколько суток.

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