Кремль хочет "разрезать" Украину по Днепру и погрузить в блэкаут: какую роль в этом играют обновленные "Искандеры"

Ракета «Искандер» / © Associated Press

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Российские оккупационные войска модернизировали свои баллистические ракеты «Искандер», что позволило им изменять траекторию прямо в воздухе и наносить удары с точностью до метра.

Главная цель этой тактики — перерезать транспортное и энергетическое сообщение через Днепр, фактически «разрезав» Украину пополам, пишет британское издание The Daily Telegraph.

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В чем особенность обновленных «Искандеров»

По данным издания, Россия оснастила ракеты «Искандер» новыми оптическими и радиолокационными головками самонаведения. За считанные секунды до детонации боеголовки система производит радиолокационное сканирование местности. Это позволяет ракете обходить украинские средства радиоэлектронной борьбы (РЕБ) и корректировать полет в последний момент перед попаданием.

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Советник президента Украины Сергей Бескрестнов подтвердил, что именно эти высокоточные головки самонаведения россияне применили во время недавних атак на мосты в Киеве.

Профессор военной стратегии и технологий Берлинской школы управления (Hertie School) Маур Джилли объясняет, что эта разработка решает одну из главных тактических проблем армии РФ.

«Особенность обычных баллистических ракет в том, что они летят по параболической траектории и имеют определенную погрешность. На финальной стадии полета на них обычно действует только сила тяготения. Теперь все изменилось — ракета может корректировать курс до самого конца», — отметил эксперт в комментарии The Telegraph.

Тактика «островов» и удары по мостам Киева

В течение нескольких недель Россия пыталась вывести из строя восемь основных мостов украинской столицы с помощью реактивных дронов, а впоследствии перешла к массированным ударам баллистики — в частности, только за одну ночь в минувшие выходные в Северный мост попали четыре ракеты.

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Хотя, по оценкам профессора Джилли, этих ударов недостаточно для полного уничтожения массивных конструкций киевских мостов, они существенно парализуют движение, создают многочасовые пробки и заставляют людей переходить пешком под холодным дождем и туманом, рискуя попасть под повторный обстрел.

Эти атаки являются частью более широкого плана Кремля. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается разделить Украину вдоль Днепра, чтобы максимально усложнить жизнь людям. По данным Financial Times, Москва также стремится заблокировать передачу электроэнергии с запада на восток страны.

Ассоциированный научный сотрудник аналитического центра GLOBSEC Максим Безносюк отмечает, что попытки расколоть украинскую энергосистему по Днепру продолжаются с декабря прошлого года.

«Кремль применяет тактику, которую энергетики называют „островкой“ (islanding). Их цель — разбить энергосеть Украины на изолированные сегменты, которые не смогут перераспределять мощности с рабочих электростанций в дефицитные регионы. Россия стремится фрагментировать инфраструктуру, поддерживающую военные усилия и тыл», — объясняет эксперт.

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Жизнь на левом берегу: пешие переходы и два часа света в сутки

Больше всего от этой стратегии страдает левый берег Киева. В некоторых районах свет включают всего на два часа в сутки, часто исчезает централизованное отопление и водоснабжение.

Транспортный коллапс

23-летний киевлянин Влад рассказывает, что после закрытия участка метро из-за обстрелов его дорога на работу общественным транспортом растянулась более чем на два с половиной часа в одну сторону. Теперь он ежедневно тратит 40 минут, чтобы перейти мост пешком. Другой житель столицы, 24-летний Андрей, шутит, что пешие прогулки через Днепр пять дней в неделю пошли ему на пользу, однако со страхом ждет зимы, когда ходить по мосту станет невозможно.

Эффект «варки лягушки»

Вернувшийся из-за границы в январе 23-летний работник Минкульта Серафим Колодчук сравнивает жизнь на левом берегу с медленным нагревом воды: к отключениям света постепенно привыкаешь, но отсутствие воды и транспорта выдержать тяжелее всего. Из-за неработающего 22 часа в сутки холодильника он почти не покупает продуктов, а в душ вынужден ходить в спортзал.

Три свитера и подготовка к морозам

35-летняя преподавательница Янов Оллер считает день удачным, если утром успевает заварить кофе за два часа наличия электричества. В противном случае ей приходится просыпаться за два часа до онлайн-уроков и бежать в столовую. Ночью она прячется в ванной от баллистических ракет, на подлет которых есть считанные минуты.

«Когда я сижу дома в трех свитерах, двух парах теплых брюк и трех парах рождественских носков и мне все равно холодно, я не представляю, что делать в январе, когда ударит минус 20. Я стараюсь не думать о зиме. Меня звали за границу, я могу поехать к родителям в село, но я настолько люблю Киев, что не могу жить нигде», — подытожила киевлянка.

Напомним, ранее начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил: если Российская Федерация удержит текущие темпы массированных обстрелов Украины, месячное количество выпущенных баллистических ракет может пересечь отметку в 300 единиц.

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