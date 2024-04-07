Кремль хочет сделать Харьков непригодным для жизни – The Economist

В издании со ссылкой на источники в Киеве пишут, что Россия решила сделать город "серой зоной", непригодной для проживания гражданских лиц.

Россия усилила бомбардировки Харькова в декабре, примерно в то время, когда проблемы с американской военной помощью стали попадать в заголовки газет.

Как РФ пытается уничтожить Харьков, говорится в статье The Economist под названием "Кремль хочет сделать второй город Украины непригодным для жизни".

По информации издания, с декабря по Харькову прилетело больше баллистических ракет, чем когда-либо с начала войны. Нападения беспилотников участились: они летают быстрее и выше, а также имеют карбоновое покрытие крыльев, из-за которого их труднее сбить. Но нападение 27 марта на улицу 23-го Августа было, пожалуй, ключевым моментом, когда впервые управляемая бомба, запущенная с самолета и способная преодолеть десятки километров с разрушительным эффектом, была использована против Харькова. Атака произошла только через пять дней после того, как ракетный обстрел уничтожил почти все энергетические мощности Харькова.

"Военные источники в Киеве утверждали, что Россия решила сделать город "серой зоной", непригодной для проживания гражданских лиц", – пишут в издании.

Мэр Харькова Игорь Терехов решительно отрицал этот тезис и заверил, что Харьков не намерен сдаваться. По словам Терехова, хуже было в начале полномасштабной войны, когда из города, население которого составляло почти 2 миллиона человек, уехали все, кроме 300 тысяч.

"Как можно превратить такой город в серую зону? Люди не уедут, потому что они уже уехали, а потом вернулись. Они уже достаточно намучились", – отмечает мэр Харькова.

Терехов признает, что обеспечить город электроэнергией без электростанций и работающих трансформаторов было сложной задачей, но уверяет, что с ней удалось справиться.

В издании отмечают, что многие проблемы города можно было бы решить, если Запад предоставил мощные системы противовоздушной обороны или F-16, которые могли бы оттолкнуть истребители с новыми бомбами. The Economist предполагает, что Россия уничтожила некоторые из поставленных с Запада единиц ПВО Patriot, которые использовала Украина для защиты таких городов, как Харьков.

Намерения РФ

Авторы статьи отмечают, что точные намерения России на данном этапе неясны, хотя есть четкие признаки того, что она готовится к летнему наступлению.

"Украинский источник, знакомый с данными разведки, сообщил, что Россия сейчас готовит шесть дивизий (приблизительно 120 000 военнослужащих) в Восточной Сибири", – говорится в статье.

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В издании называют Харьков одним из нескольких возможных направлений будущего наступления. Оно не является наиболее вероятным, но его уже интенсивно обсуждают российские СМИ.

"Это может свидетельствовать об информационной кампании Кремля, направленной на запугивание харьковчан. Или это может быть кивок в сторону провоенного лагеря, который агитирует за более жесткий ответ на частые нападения Украины на Белгород, которые также вызывают беспокойство в западных кругах. В марте Владимир Путин говорил о создании "буферной зоны" на границе с Украиной", – говорится в материале.

Военная операция по захвату Харькова была бы трудной задачей для России, пишет The Economist. В последний раз РФ пыталась это сделать в 2022 году, когда город был гораздо слабее защищен, но потерпела поразительную неудачу. Взятие города требовало бы прорыва украинской обороны и оцепления, что Россия далеко не в состоянии сделать; установление преимущества в воздухе, не являющегося данностью; и выиграть кровавые городские бои.

Но остается опасение, что россияне станут еще злее, когда поймут, что не могут получить то, чего хотят.

"Им не удастся взять Харьков, но уничтожить — возможно", — говорит Денис Ярославский, местный бизнесмен, ставший командиром разведки спецназа. "Мы бы говорили о чем-то вроде Алеппо".

Журналисты отмечают: городская жизнь в Харькове продолжается, несмотря на десятки ежедневных предупреждений об авианалетах. Семьи гуляют по центральному парку города, несмотря на ракеты, которые время от времени падают рядом.

Напомним, Россия мощно атаковала Харьков в ночь на 7 апреля, а через несколько часов снова ударила по городу, в результате чего есть раненые.

После обеда 7 апреля Россия повторно атаковала Харьков. В городе раздались взрывы.

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