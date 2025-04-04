Кремль хочет воспользоваться переговорами: в ISW заявили о реальных желаниях диктатора РФ

Кремль. / © Associated Press

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Российская Федерация продолжает сталкиваться со значительными военными и экономическими вызовами. Это может серьезно поставить под опасность способность Москвы вести войну. Впрочем, этим Кремль может и воспользоваться.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны ( ISW ).

Именно эти факторы, считают американские специалисты, могут усилить желание Кремля достичь своих целей путем прекращения огня при посредничестве или мирных переговорах в краткосрочной перспективе. Впрочем, для этого Запад должен оказывать максимальное давление на Москву, что бы и в дальнейшем несло потери.

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В ISW ссылаются на отчет Офиса директора национальной разведки США. Там говорится, что Россия понесла значительные потери в Украине и должна бороться с низким качеством своих новобранцев. Также экономика страны-агрессорки испытывает значительные проблемы. РФ продолжает балансировать распределение ресурсов между оборонным промышленным производством и гражданским сектором.

Командующий Европейским командованием ВС США и верховный главнокомандующий Объединенными ВС НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что российские силы потеряли в Украине более 4 тыс. человек. танков. По его словам, Москва начала войну с общим количеством 13 тыс. танков и "начинает приближаться к концу" находящихся на хранении жизнеспособных машин.

Страна-агрессорка расширила свои возможности по производству снарядов, крылатых ракет и FPV-дронов. Кремль готовится либо продолжать наступательные операции в Украине, либо начать предстоящую кампанию против страны-члена НАТО.

Тем временем в ISW добавили, что продолжающаяся и прогнозируемая экономическая борьба России тесно связана с ее потерями на поле боя, и что США или Запад в целом не могут оказывать максимальное давление на Москву только с помощью экономических инструментов.

"Соединенные Штаты могут использовать уязвимые места России и достичь более прочной позиции на переговорах, продолжая или увеличивая военную помощь Украине, чтобы украинские войска могли продолжать наносить России значительные потери в живой силе и технике", - подчеркнули аналитики.

Россия в случае согласования прекращения огня и предстоящих мирных переговоров будет стремиться использовать это, чтобы захватить большое количество территорий Украины и установить пророссийское марионеточное правительство в Киеве.

В ISW добавляют, что Кремль продолжит военные действия против Украины, если не сможет добиться желаемой "полной капитуляции" дипломатическим путем.

Напомним, Великобритания и Франция обвинили "фюрера" РФ Владимира Путина в срыве переговоров. Кремль не демонстрирует никаких намерений прекратить свою военную кампанию, отмечают европейские политики.

Дата публикации 20:49, 30.03.25 Количество просмотров 11 Интриги недели! Прекращение огня приблизилось?! Результаты дипломатических «боев»