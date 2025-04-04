- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 283
- Время на прочтение
- 2 мин
Кремль хочет воспользоваться переговорами: в ISW заявили о реальных желаниях диктатора РФ
Кремль готовится либо продолжать наступательные операции в Украине, либо начать предстоящую кампанию против страны-члена НАТО.
Российская Федерация продолжает сталкиваться со значительными военными и экономическими вызовами. Это может серьезно поставить под опасность способность Москвы вести войну. Впрочем, этим Кремль может и воспользоваться.
Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны ( ISW ).
Именно эти факторы, считают американские специалисты, могут усилить желание Кремля достичь своих целей путем прекращения огня при посредничестве или мирных переговорах в краткосрочной перспективе. Впрочем, для этого Запад должен оказывать максимальное давление на Москву, что бы и в дальнейшем несло потери.
В ISW ссылаются на отчет Офиса директора национальной разведки США. Там говорится, что Россия понесла значительные потери в Украине и должна бороться с низким качеством своих новобранцев. Также экономика страны-агрессорки испытывает значительные проблемы. РФ продолжает балансировать распределение ресурсов между оборонным промышленным производством и гражданским сектором.
Командующий Европейским командованием ВС США и верховный главнокомандующий Объединенными ВС НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что российские силы потеряли в Украине более 4 тыс. человек. танков. По его словам, Москва начала войну с общим количеством 13 тыс. танков и "начинает приближаться к концу" находящихся на хранении жизнеспособных машин.
Страна-агрессорка расширила свои возможности по производству снарядов, крылатых ракет и FPV-дронов. Кремль готовится либо продолжать наступательные операции в Украине, либо начать предстоящую кампанию против страны-члена НАТО.
Тем временем в ISW добавили, что продолжающаяся и прогнозируемая экономическая борьба России тесно связана с ее потерями на поле боя, и что США или Запад в целом не могут оказывать максимальное давление на Москву только с помощью экономических инструментов.
"Соединенные Штаты могут использовать уязвимые места России и достичь более прочной позиции на переговорах, продолжая или увеличивая военную помощь Украине, чтобы украинские войска могли продолжать наносить России значительные потери в живой силе и технике", - подчеркнули аналитики.
Россия в случае согласования прекращения огня и предстоящих мирных переговоров будет стремиться использовать это, чтобы захватить большое количество территорий Украины и установить пророссийское марионеточное правительство в Киеве.
В ISW добавляют, что Кремль продолжит военные действия против Украины, если не сможет добиться желаемой "полной капитуляции" дипломатическим путем.
Напомним, Великобритания и Франция обвинили "фюрера" РФ Владимира Путина в срыве переговоров. Кремль не демонстрирует никаких намерений прекратить свою военную кампанию, отмечают европейские политики.