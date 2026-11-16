Кремль маскирует старые требования под "европейскую архитектуру безопасности": Сибига об ультиматуме РФ

Андрей Сибига / © Associated Press

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал очередные требования России по пересмотру системы безопасности в Европе, назвав их повторением предыдущих агрессивных ультиматумов Москвы.

Соответствующее заявление глава украинского внешнеполитического ведомства опубликовал в соцсети X.

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По словам Сибиги, нынешняя риторика Кремля о «европейской архитектуре безопасности» не является реальным приглашением к дипломатическому диалогу, а служит только новой оберткой для старых имперских требований. Министр провел исторические параллели, напомнив, чем заканчивались подобные заявления российского руководства в прошлом:

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2007: выступление Путина на Мюнхенской конференции по безопасности, где расширение НАТО было названо «угрозой».

2008 год: угрозы Кремля на саммите в Бухаресте из-за перспектив членства Украины и Грузии в Альянсе, после чего через несколько месяцев произошло российское вторжение в Грузию.

2021 год: требования Москвы прекратить расширение НАТО и вернуть силы Альянса к границам 1997 года, что предшествовало полномасштабному вторжению в Украину в феврале 2022 года.

Глава МИД подчеркнул, что история четко демонстрирует алгоритм действий Москвы: за подобными ультиматумами всегда следует новая волна враждебности и откровенная вооруженная агрессия.

«Вместо того, чтобы играть в игры России, пора усилить давление на российский режим, заставить Путина серьезно отнестись к мирным усилиям и прекратить агрессию России против Украины», — резюмировал Андрей Сибига.

Напомним, Россия снова выдвигает Западу требования, которые озвучивались еще перед полномасштабным вторжением в Украину. В частности, Кремль настаивает на пересмотре системы европейской безопасности и возвращается к предложениям декабря 2021 года. Тогда Россия потребовала прекратить расширение НАТО, не допустить вступления Украины и Грузии в Альянс и ограничить военное присутствие НАТО в Центральной и Восточной Европе.

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