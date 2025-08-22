Кремль мечтает о Китае как гаранте безопасности, но почему роль КНР вызывает сомнения

Флаг Китая. / © Associated Press

Россия предполагает, что Китай может стать одним из гарантов безопасности Украины. Впрочем, КНР, вероятно, не сделает этого – из-за ограниченности ресурсов и нежелания создавать прецедент.

Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на собственных экспертов.

С ростом ожиданий по поводу личной встречи диктатора РФ Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского, гарантии безопасности для Киева вышли на первый план в переговорах по мирному соглашению с Москвой.

На вопрос, готов ли Пекин стать гарантом безопасности для Украины, представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что страна "продолжит содействовать диалогу и посредничеству по-своему, настаивая на политическом урегулировании кризиса".

Директор китайского аналитического центра Horizon Insights Centre Чжу Цзюньвэй заявила, мол, не ожидается, что Пекин будет играть важную роль в предстоящих переговорах по гарантиям безопасности для Украины.

"Любое новое соглашение о гарантиях безопасности должно учитывать, как сделать положения действительно практическими, чтобы избежать неэффективности, которую наблюдал Будапештский меморандум 1994 года", - высказался Чжу.

В качестве примера издание называет Будапештский меморандум 1994 года, который подписали Украина, Беларусь и Казахстан об отказе от наследуемого ими ядерного оружия в обмен на обязательства по гарантиям безопасности. Однако действия России в Крыму 2014-го и ее вторжение в Украину вызвали вопрос о силе и эффективности меморандума о гарантиях безопасности.

Пекин не подписал этот документ, но одобрил его правительственным заявлением, опубликованным в том же году. Впрочем, в основном тексте заявления, в котором меморандум прямо не упоминался. Шла речь только, что "Китай безоговорочно не будет применять или угрожать применением ядерного оружия против государств, не владеющих ядерным оружием, или в зонах, свободных от ядерного оружия".

По словам Чжу, это заявление было относительно мягким заверением, что Китай не будет угрожать безопасности Украины, но не указывала на то, что будет делать КНР, если безопасности Украины будут угрожать другие страны.

"Сегодня ситуация другая. Даже если документ о гарантиях безопасности в конце концов будет составлен, Китай может не присоединиться к западным гарантиям. Страна скорее всего опубликует некоторые заявления о безопасности в отдельных документах", - подчеркнула эксперт.

Профессор международных отношений Университета Рэнмин Цзинь Цанжун заявил: ожидает, что Китай будет оставаться осторожным по поводу непосредственного участия в украинском вопросе, даже если это будет означать только предоставление гарантий безопасности на политическом уровне для Москвы и Киева.

"Китай не заинтересован в спорах в Европе, поскольку этот регион находится слишком далеко и имеет мало отношения к нашим интересам. Если все стороны действительно смогут сесть за стол переговоров и серьезно договориться, Китай выразит им свои искренние пожелания по достижению мирного соглашения", - подчеркнул он.

Напомним, союзники готовят гарантию безопасности для Украины. Они, в частности, должны предотвратить нападение России в будущем. Гарантии безопасности уже давно обсуждается как один из способов обеспечения мира в Украине после окончания боевых действий. В марте Лондон и Париж возглавили преимущественно европейскую "коалицию желающих" и потенциальные миротворческие силы

Между тем, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, мол, в Москве соглашаются на гарантии безопасности для Украины. Впрочем, по его словам, нужно, чтобы это гарантировали "на равной основе" Китай, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция. Кроме того, гарантии безопасности должна обеспечивать и сама Россия. Мол, серьезно обсуждать этот вопрос без РФ - это "путь в никуда".