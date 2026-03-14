Кремль начал новую операцию против Украины: как хотят использовать в этом Европу

Фейк / © ТСН.ua

Реклама

Кремль начал масштабную кампанию по дискредитации Украины в Европе. Подконтрольные Кремлю ресурсы распространяют необоснованные обвинения в отношении «энергетического терроризма» Украины и якобы попыток блокирования поставок энергоносителей в Европу.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Новая операция Кремля

Среди основных нарративов российской пропаганды утверждение о:

Реклама

«энергетический шантаж Украины», являющийся «угрозой» для европейцев;

«вымогательство денег, оружия и военных» Украиной;

«отсутствие дефектов у нефтепровода „Друдба“ и „шантаж“ со стороны Украины;

«Попытки Украины перекрыть поставки газа „Турецким“ и „Голубым“ потоками.

«Все эти нарративы не соответствуют действительности, являются манипулятивными и распространяются в интересах России. Цель кремля – посеять недоверие между Украиной и европейскими партнерами, представить Киев как ненадежного союзника и ослабить уровень международной поддержки Украины», – говорится в материале.

На самом деле именно Россия системно использует энергетику как инструмент давления, отмечают в ЦПИ, и виновата в обстрелах энергетической инфраструктуры, что негативно влияет на страны Европы. Цель Кремля – посеять недоверие между Украиной и ее европейскими партнерами и ослабить международную поддержку Киева.

Ранее говорилось, что россияне распространяют сообщения о якобы «наступлении на Сумы», но в СНБО называют это информационной манипуляцией. По данным ЦПИ, группировка российских войск «Север» не выполнила своих задач и теперь пытается выдавать ограниченные действия на границе за масштабное наступление. Российские войска совершают точечные заходы в заброшенные пограничные населенные пункты, но этот план уже считают проваленным. Часть попыток продвижения оккупантов останавливают ВСУ, и враг несет значительные потери.