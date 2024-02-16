Кремль начинает большой проект по дестабилизации Украины: Данилов рассказал детали

Российская Федерация начинает операцию по дестабилизации ситуации в Украине. Одним из пунктов есть манипуляция на тему выборов.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Один из пунктов этого проекта – попытка дестабилизации на теме выборов. И они будут принимать очень активное участие в этом процессе", – отметил он.

По его словам, у Москва нет физической способности победить Украину военным путем, а потому важной задачей Кремля является вопрос внутренней дестабилизации. Именно поэтому Москва будет делать "все возможное и невозможное", чтобы дискредитировать высшее военно-политическое руководство Украины и президента Владимира Зеленского. Данилов отметил, что Киеву уже известно название этой операции и есть понимание, кто за ней стоит.

Секретарь СНБО отметил, что существует проблема с социальными сетями, которые позволяют сохранять анонимность, поэтому именно через них распространяют большинство фейков и дезинформации.

"Это очень опасный инструмент влияния. Дестабилизационные нарративы распространяются в том числе через них. В этом направлении – нейтрализации угроз – активно работают наши спецслужбы", – добавил Данилов.

Он подчеркнул, что проведение выборов во время войны запрещено украинским законодательством. Впрочем, "если кто хочет сделать "эксперимент" по расшатыванию общества, он может попытаться инициировать проведение выборов на территории Украины".

"Это опасно, ведь если мы говорим о демократических выборах, это — соревновательный процесс программ кандидатов политических партий. Представляете, если у нас во время войны люди будут отвлекаться от борьбы с врагом и будут заниматься избирательным процессом? Мне сложно это представить", — добавил Данилов. .

Напомним, в ГУР сообщалось, что Россия запускает в инфополе масштабную операцию против Украины "Перун". Ее цель – оправдание агрессии против Украины и манипуляции относительно реальной ситуации в стране.

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