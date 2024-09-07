Кремль наращивает возможности для нанесения высокоточных ударов в глубь Украины: детали от ISW

Между тем, Запад блокирует разрешение для Украины бить по РФ иностранным оружием.

Россия продолжает активно наращивать свои возможности для нанесения глубоких высокоточных ударов по территории Украины. В частности, Москва все более активно закупает баллистические ракеты у Ирана и Северной Кореи и продолжает наращивать производство собственного вооружения.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В своем отчете американские специалисты упоминают заявление министра обороны США Ллойда Остина о том, что ни одно конкретное оружие не изменит правила игры для Украины, а разрешение ВСУ использовать иностранное вооружение для ударов на большие расстояния по военным целям в России не изменит статуса войны.

"Остин прав, что ни одна отдельная система оружия не изменит ход войны, но его комментарии игнорируют то, как системы вооружения и сопутствующие правила ведения оружия действительно влияют на украинский потенциал, и что изменения в потенциале могут изменить ход войн. Военная помощь Запада остается решающей" для способности Украины защищаться, и заявление Остина игнорирует требования Украины по нанесению ударов на большие расстояния, необходимые для срыва российских тыловых зон", — говорится в отчете.

Ранее ISW отмечала, что по меньшей мере 209 из 245 (более 85%) известных российских военных объектов находятся в зоне действия ATACMS, не являющихся авиабазами и не расположенных в зоне действия предоставленных США HIMARS, которые Вашингтон позволяет Киеву использовать в РФ в ограниченных условиях. происшествия.

Также Остин также утверждал, что у Украины есть собственные средства внутреннего производства, которые могут атаковать российские цели далеко за пределами радиуса действия западных крылатых ракет Storm Shadow. Впрочем, отмечают в ISW, большинство возможностей ВСУ для ударов большой дальности происходит от БпЛА большой дальности отечественного производства, которые Киев не может использовать, чтобы нанести такой же уровень вреда, как ракеты дальнего действия, из-за ограничения полезной нагрузки беспилотников. Кроме того, российским войскам легче противостоять украинским дронам, чем западным ракетам.

"Украина начала производить и успешно размещать высокоточное оружие большой дальности с полезной нагрузкой, подобной западным ракетам большой дальности, но пока не хватает такого количества систем отечественного производства, чтобы серьезно угрожать российским военным объектам в России в масштабе", — отмечают американские аналитики. .

В ISW добавляют, что Украина может использовать только ограниченное количество ударных систем большой дальности отечественного производства и предоставленных Западом HIMARS, чтобы угрожать ограниченному количеству военных объектов в России. Этот дефицит не отражает всех возможностей нанесения дальнего удара, которыми владеет Украина, и решения Запада продолжают искусственно подавлять общую способность ВСУ для ударов на большом расстоянии.

"ISW подробно оценила, что удары на большие расстояния по российским военным объектам в России ухудшат способность России использовать убежище в РФ для наступательных операций в Украине и создадут значительное оперативное давление на развертывание российской противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), материально-техническое обеспечение, командование и контроль (C2) и средства военной поддержки", — говорится в отчете Института изучения войны.

Напомним, в Украине заговорили о новой угрозе – баллистические ракеты, которые вроде бы Иран может уже в ближайшее время предоставить России. Речь идет об иранских ракетах Dezful, которые смогут достать до любой точки Украины и несут в себе еще большую опасность, чем российские "Искандеры".

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