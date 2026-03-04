Кремль нацелился на Одессу: раскрыты новые планы Путина на следующие два года

Одесса. / © Associated Press

Военное командование страны-агрессорки России устанавливает чрезвычайно нереалистичные термины, не отвечающие реальным боевым возможностям ее армии. В то же время, Кремль сохраняет территориальные амбиции за пределами пяти украинских регионов, территории которых уже оккупированы.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Аналитики вспоминают недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что и военные планы России на 2025-2027 годы предполагают захват оккупантами остальных Донецкой и Луганской областей, продвижение в Запорожской и Херсонской областях, а также продвижение вглубь и оккупацию всей Одесщины. Однако конкретные сроки командования РФ для выполнения этих целей в течение трехлетнего периода неясны, добавляют в ISW.

«Планы России продолжать атаки на юге Украины демонстрируют незаинтересованность Кремля в замораживании линии фронта в Запорожской и Херсонской областях. Российские цели в Одесской области демонстрируют, что Кремль сохраняет территориальные амбиции вне пяти украинских незаконно аннексированных регионов», — говорится в отчете американских специалистов.

В то же время, ISW продолжает оценивать, что оккупанты вряд ли смогут продвинуться в Одессу, — не говоря уже о захвате всей области.

Аналитики подчеркивают, что военное командование Российской Федерации постоянно устанавливает «нереалистические термины», которых их войска не соблюдают, начиная с попытки захватить Киев через несколько дней в феврале 2022-го. В ISW также акцентируют внимание на том, что захватчики также определяли сроки захвата всего Донбасса, но каждый раз терпели неудачу.

«Москва потратила значительные ресурсы и человеческие ресурсы, пытаясь выполнить целые командования, однако за последние четыре года не смогли достичь значительного прогресса», — говорится в отчете.

В Институте также отмечают, что даже российские милблогеры «часто жаловались на нереалистичные и широкие территориальные цели военного командования, приводящие к большим потерям войск в дорогостоящих атаках».

«Российское военное командование не корректировало свои требования, несмотря на неудачи и обоснованные жалобы. Президент России Владимир Путин даже пытался представить эти цели США не только как возможные, но и как неизбежные, чтобы повлиять на мнение Вашингтона относительно якобы необходимости капитуляции Украины», — заключают в Институте изучения войны.

Оборона Одессы

Руководитель Регионального управления Силы территориальной обороны Юг Денис Носиков сообщил, что Одессу готовят к круговой обороне на суше и в море. Речь идет о сложной сети фортификаций. Пройти через такой инженерный лабиринт живой силой или техникой будет невозможно.

В то же время, научный журналист Иван Русев в Сети опубликовал фото, на которых видно, как море «поглощает» защиту от враждебного десанта. Морские штормы уничтожают бетонные тетраподы, установленные для защиты от русского десанта.

