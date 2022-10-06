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Кремль назначил куратора по "развитию" оккупированных в Украине территорий

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Кремль назначил куратора по "развитию" оккупированных в Украине территорий

Вадим Васильев / Фото: Аргументы и факты

Российское правительство поручило заниматься "развитием новых территорий" Вадиму Васильеву, получившему должность замминистра строительства и ЖКХ РФ.

Куратором временно оккупированных территорий Украины, которые хозяин Кремля Владимир Путин пытается аннексировать, правительство Российской Федерации назначило Вадима Васильева. Он назначен на должность заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на распоряжение премьера Михаила Мишустина.

По информации издания, ранее в российском Минстрое сообщили, что новый замминистра будет заниматься развитием "новых территорий", которые РФ пытается аннексировать в Украине. Речь идет о так называемых "ДНР", "ЛНР" и временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Источник РБК в правительстве уточнил, что Васильев до мая занимал должность и.о. директора департамента межбюджетных отношений Минфина.

Напомним, 5 октября Кремль завершил процедуру попытки аннексии путем внесения поправок в Конституцию России на основании указа Путина. Таким образом, Путин "узаконил" своей подписью захваты Луганщины и Донетчины, а также частей Херсонской и Запорожской областей.

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