России придется пойти на компромисс по мирному плану: ISW проанализировал требования Кремля

Россия не демонстрирует готовность к прекращению войны и продолжает настаивать на ультимативных требованиях, противоречащих мирным планам Украины и Запада. В США отмечают: ответственность за дальнейшие шаги сейчас лежит на Кремле.

Об этом пишет ISW.

Кремлю придется пойти на уступки требованиям, на которых он настаивает с начала полномасштабного вторжения, ведь значительная их часть несовместима как с обновленным 20-пунктным мирным планом, так и с предыдущим 28-точечным предложением.

Об этом 23 декабря заявил посол США в НАТО Мэтт Уитакер в эфире Fox News. По его словам, «мяч сейчас на стороне России» — именно Кремль должен ответить на четыре документа, наработанные в ходе недавних переговоров между США, Украиной и европейскими партнерами.

Витакер отметил, что, несмотря на значительные потери российской армии, не приносящие существенных успехов на поле боя, Москва не демонстрирует желания прекращать войну. Более того, Кремль открыто сигнализирует о нежелании рассматривать украинские или европейские контрпредложения.

В частности, помощник президента РФ Юрий Ушаков еще 21 декабря заявил, что предложения Украины и Европы, озвученные во время консультаций с американской стороной в Майами, якобы «неконструктивны» и не способны «улучшить» условия урегулирования.

«Кремль неоднократно выдвигал требования, несовместимые со многими предложениями 20-точечного плана, и показал, что он не заинтересован в урегулировании, основанном на компромиссах, подобных тем, что, кажется, воплощены в последнем документе», — отмечают аналитики.

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря вновь подтвердил свою приверженность условиям, озвученным в июне 2024 года в речи перед МИДом РФ. Среди них полный вывод украинских войск из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, отказ Украины от членства в НАТО, «демилитаризация» и «денацификация», международное признание российской аннексии украинских территорий, а также отмена всех западных санкций против России.

Фактически эти требования повторяют ультиматумы, которые выдвигал Кремль еще в 2022 году. Несмотря на заявления российских чиновников о якобы достигнутых договоренностях между США и РФ во время саммита на Аляске в августе 2025 года, никаких подтвержденных соглашений обнародовано не было.

"Постоянные ссылки Кремля на речь от июня 2024 года и якобы соглашения с Аляски демонстрируют отклонение Кремлем предложений, изложенных в планах из 28 и 20 пунктов, по замораживанию нынешних линий в Запорожской и Херсонской областях или во всех четырех областях", - говорится в материале.

Ранее речь шла о планах Путина на войну.

«Он хочет сконцентрировать свои ресурсы для увеличения наступательных возможностей на будущее, налаживания экономических отношений с США. А цель у этого одна – избежать углубления зависимости от Пекина», – подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики «Башня» Валерий Клочок.