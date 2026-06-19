Атака на Москву.

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Украина в течение недели совершила вторую масштабную атаку на Москву. Эти повторные удары по хорошо защищенным российским глубоким тылам — таким как столица — далее разоблачают слабые стороны России и ее неспособность защитить свое население.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики продолжают оценивать, что рост частоты, масштабов и глубины дальнобойной ударной кампании Украины по защищенным крупным городам России, таким как Москва и Санкт-Петербург, демонстрирует уязвимость российской противовоздушной обороны и дилеммы по поводу того, как Кремль решает взаимодействовать с внутренними расходами войны.

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«Серия ночных ударов Украины смогла нанести значительный ущерб, даже несмотря на то, что российские милблогеры утверждают, что ПВО достигло высокого уровня перехвата около 90%. В то же время, Украина наращивает свои возможности использования БпЛА таким образом, что даже относительно небольшое количество дронов, которые достигают своих целей, оказывают значительное влияние», — говорится в отчете.

В ISW считают: сообщения о дефиците некоторых российских ракет-перехватчиков могут обострять напряженные ресурсы ПВО России. В частности, на днях издание CBS News со ссылкой на собственные источники заявило, что Россия испытывает дефицит ракет ПВО С-300, но не назвало количественную оценку дефицита.

В частности, один украинский чиновник сообщил, что у РФ мало ключевых компонентов для ракет-перехватчиков С-300, включая головки самонаведения и модули управления, из-за западных санкций. В CBS отметили, что Россия все чаще обращается к более совершенным системам ПВО для защиты от ракетных ударов. Кроме того, по словам собеседников, россияне даже перепрофилировали ракеты С-300 для ударов класса «земля-земля» по Украине.

В то же время источники отметили, что Россия все еще имеет другие системы, более совершенные, чем С-300, для защиты от ударов. Однако аналитики издания CBS добавили: украинские удары более совершенными БпЛА заставили российские войска отражать эти атаки ракетами-перехватчиками, которые они традиционно использовали против ракеты

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«Это, вероятно, истощает российские запасы более совершенных перехватчиков, поскольку запасы ракет С-300 также сокращаются», — подытожили в Институте изучения войны.

Удары по Москве 18 июня

Напомним, утром 18 июня взрывы потрясли российскую Москву. Столицу атаковали украинские дроны. Под прицелом снова оказался НПЗ. Московские власти заявили о якобы успешной работе ПВО, но также в этот раз они не смогли скрыть «прилет» по важному предприятию.

Жители столицы были шокированы увиденным и даже визжали о завершении войны. На видео в Сети один из москвичей жалуется, что ему совсем не нравятся «процедуры», происходящие в Москве, как и то, что «все заводы горят».

Дата публикации 14:47, 18.06.26 Количество просмотров 247 «Движуха», которую хотел Путин! Дроны-камикадзе разнесли Москву! Зеленский

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