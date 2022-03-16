Кремль не в состоянии скрыть: в более чем 200 городах и селах РФ уже состоялись захоронения уничтоженных оккупантов — Резников

Кремль не в состоянии скрыть: в более чем 200 городах и селах РФ уже состоялись захоронения уничтоженных оккупантов — Резников

Силы интервентов взорваны эффективными действиями украинской армии.

Кремль не в состоянии скрыть смерти российских захватчиков, ведь в более чем 200 городах и селах России уже прошли захоронения уничтоженных в Украине оккупантов.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в Facebook.

"В более чем 200 городах и селах России уже состоялись захоронения захватчиков, которые были уничтожены в Украине. Это количество будет ежедневно расти", — отметил министр.

Он подчеркнул, что Кремль уже не в состоянии скрыть, что сокрушительные потери понесли подразделения воздушно-десантных войск РФ.

"Отдельные части из Костромы, Камышина, Улан-Удэ и других регионов уже коллективно штурмуют ад. Туда же отправится и морская пехота из Тихоокеанского флота, которую в пожарном порядке готовят в бой. Потому что силы интервентов подорваны эффективными действиями нашей армии. Встретим и этих", – подчеркнул Резников.

Напомним, министр обороны заявил, что была договоренность не сообщать о конкретных результатах. "Хочу только сказать — положительные новости есть. Первым их узнает враг — на фронте наших военных", — пообещал он.

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