Кремль отправляет на войну мужчин одного из самых маленьких народов РФ: их всего около 700

Тофалар-оккупант Сергей Токуев / © Радіо Свобода

Реклама

В Иркутской области РФ похоронили двух представителей одного из самых маленьких народов России — 18-летних тофаларов Андрея Холямоева и Сергея Токуева, погибших на войне против Украины.

Как представители малочисленного народа, которых насчитывается около 700 человек, оказались на фронте, передает «Радио Свобода».

Кто такие тофалары

Тофалары или тофы — тюркоязычный коренной малочисленный народ России, проживающий на юге Сибири в центральной части Восточного Саяна, на западе Иркутской области. Место их компактного проживания называют Тофаларией.

Реклама

© Википедия

Тофалары внесены в список коренных малочисленных народов Российской Федерации. По последней переписи населения (2021 год), их насчитывалось 719 человек.

После принудительного перехода к оседлому образу жизни после коллективизации и организацией тофаларских поселков, где вместе с тофаларами жили русские, а в школах тофаларского языка не преподавалось, началось вытеснение русским тофаларского языка. Сейчас даже из тех 719 человек единицы, преимущественно постарше, умеют хоть немного говорить на родном языке.

Группа оленеводов-тофаларов, Нижнеудинский уезд Иркутской губ., нач. XX ст. / © Википедия/Corvax

«90% тайги, 10% гор. Каждый второй человек — охотник. Даже те, кто переехал в Нижнеудинск или Иркутск, на выходные или в отпуск возвращаются — сходить в тайгу, подстрелить зверя или пойти на рыбалку. Нельзя навсегда отсюда уехать. Хотя и тяжело здесь выживать: случись что-то, санавиация пока долетит», — так описывает здешнюю природу местный охотник Игорь.

Что известно о погибших окупантов-тофаларах

Местные жители возмущаются журналистам: их народ и так вымирает, а Москва отправляет их мужчин на войну.

Реклама

«Нас, чистых тофаларов, уже и не осталось, на языке говорят только старики. Куда они наших детей заманивают?!» — жалуются местные.

18-летних тофаларов Андрея Холямоева и Сергея Токуева по состоянию здоровья не призвали на срочную службу. Однако это не помешало министерству обороны РФ заключить с ними контракт.

18 лет Токуеву исполнилось 20 июня 2025 года. А 31 декабря погиб под Покровском в Донецкой области. Его тело на родину доставили спецбортом в цинковом гробу спустя почти месяц после гибели.

Тофалар-оккупант Сергей Токуев / © Радіо Свобода

Тофалары рассказывают, что состояние здоровья местных контрактников российские вербовщики внимания не обращают. Берут даже психически нездоровых.

Реклама

«За пару лет до этого они взяли на войну [по контракту с Минобороны РФ] 20-летнего Даниила Киштеева, моего соседа. У парня был „8-й вид“ (отклонение интеллектуального развития) — он даже в школе по какой-то особой программе едва доучился… До сих пор воюет», — рассказывает жительница иркутского села Алигджер Марина.

18-летний тофалар Андрей Холямоев был стрелком-сапером отделения захвата штурмовой роты. На каком направлении он воевал против Украины, не указывается. Хоронили Холямоева 8 января 2026 года, через четыре месяца после его гибели. Тело долго не могли найти. Родным оккупанта даже запретили открывать гроб.

Андрей Холямоев / © Радіо Свобода

В апреле 2025 года исчез в Украине тоже тофалар Арсений Смещиков. У оккупанта остались двое маленьких детей и вдова, которая, видимо, успевала купить белую «ладу».

Идут на фронте сами, потому что хотят денег

Местный охотник Игорь рассказывает, что за мобилизацией у них «практически никого не забрали». Но молодежь, по его словам, идет на войну добровольно: «кто-то чтобы заработать, а кто-то верит пропаганде».

Реклама

«И это для малочисленного народа — трагедия. Нас и так становится все меньше. Еще лет пятнадцать назад в школе самой большой деревни Алигджер была сотня учеников. Теперь — 30! Вымирают даже уже не чистые „тофы“, а смешанные с другими народами, с теми же русскими. Сейчас стопроцентных тофаларов уже нет почти. Но даже тех, кто чертами лица похож на коренных, вот так убивают на войне. Такими темпами и их скоро не останется — тех, у кого хоть какой тофалар в роду был», — считает Игорь.

Раньше мы рассказывали историю оккупанта народа мокша из Мордовии, который воюет за русский мир, а родного языка почти не знает.

Также мы писали, что бойцы «Азова» взяли в плен необычного оккупанта — представителя нацменьшинств РФ из народа эскимосов.