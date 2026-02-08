- Дата публикации
Кремль отправляет на войну мужчин одного из самых маленьких народов РФ: их всего около 700
РФ уничтожает коренные народы на войне против Украины.
В Иркутской области РФ похоронили двух представителей одного из самых маленьких народов России — 18-летних тофаларов Андрея Холямоева и Сергея Токуева, погибших на войне против Украины.
Как представители малочисленного народа, которых насчитывается около 700 человек, оказались на фронте, передает «Радио Свобода».
Кто такие тофалары
Тофалары или тофы — тюркоязычный коренной малочисленный народ России, проживающий на юге Сибири в центральной части Восточного Саяна, на западе Иркутской области. Место их компактного проживания называют Тофаларией.
Тофалары внесены в список коренных малочисленных народов Российской Федерации. По последней переписи населения (2021 год), их насчитывалось 719 человек.
После принудительного перехода к оседлому образу жизни после коллективизации и организацией тофаларских поселков, где вместе с тофаларами жили русские, а в школах тофаларского языка не преподавалось, началось вытеснение русским тофаларского языка. Сейчас даже из тех 719 человек единицы, преимущественно постарше, умеют хоть немного говорить на родном языке.
«90% тайги, 10% гор. Каждый второй человек — охотник. Даже те, кто переехал в Нижнеудинск или Иркутск, на выходные или в отпуск возвращаются — сходить в тайгу, подстрелить зверя или пойти на рыбалку. Нельзя навсегда отсюда уехать. Хотя и тяжело здесь выживать: случись что-то, санавиация пока долетит», — так описывает здешнюю природу местный охотник Игорь.
Что известно о погибших окупантов-тофаларах
Местные жители возмущаются журналистам: их народ и так вымирает, а Москва отправляет их мужчин на войну.
«Нас, чистых тофаларов, уже и не осталось, на языке говорят только старики. Куда они наших детей заманивают?!» — жалуются местные.
18-летних тофаларов Андрея Холямоева и Сергея Токуева по состоянию здоровья не призвали на срочную службу. Однако это не помешало министерству обороны РФ заключить с ними контракт.
18 лет Токуеву исполнилось 20 июня 2025 года. А 31 декабря погиб под Покровском в Донецкой области. Его тело на родину доставили спецбортом в цинковом гробу спустя почти месяц после гибели.
Тофалары рассказывают, что состояние здоровья местных контрактников российские вербовщики внимания не обращают. Берут даже психически нездоровых.
«За пару лет до этого они взяли на войну [по контракту с Минобороны РФ] 20-летнего Даниила Киштеева, моего соседа. У парня был „8-й вид“ (отклонение интеллектуального развития) — он даже в школе по какой-то особой программе едва доучился… До сих пор воюет», — рассказывает жительница иркутского села Алигджер Марина.
18-летний тофалар Андрей Холямоев был стрелком-сапером отделения захвата штурмовой роты. На каком направлении он воевал против Украины, не указывается. Хоронили Холямоева 8 января 2026 года, через четыре месяца после его гибели. Тело долго не могли найти. Родным оккупанта даже запретили открывать гроб.
В апреле 2025 года исчез в Украине тоже тофалар Арсений Смещиков. У оккупанта остались двое маленьких детей и вдова, которая, видимо, успевала купить белую «ладу».
Идут на фронте сами, потому что хотят денег
Местный охотник Игорь рассказывает, что за мобилизацией у них «практически никого не забрали». Но молодежь, по его словам, идет на войну добровольно: «кто-то чтобы заработать, а кто-то верит пропаганде».
«И это для малочисленного народа — трагедия. Нас и так становится все меньше. Еще лет пятнадцать назад в школе самой большой деревни Алигджер была сотня учеников. Теперь — 30! Вымирают даже уже не чистые „тофы“, а смешанные с другими народами, с теми же русскими. Сейчас стопроцентных тофаларов уже нет почти. Но даже тех, кто чертами лица похож на коренных, вот так убивают на войне. Такими темпами и их скоро не останется — тех, у кого хоть какой тофалар в роду был», — считает Игорь.
