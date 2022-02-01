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Кремль перебрасывает на Донбасс снайперов и противотанковые ракетные комплексы — разведка

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Кремль перебрасывает на Донбасс снайперов и противотанковые ракетные комплексы — разведка

Associated Press

Российско-оккупационные войска намеренно открывают огонь в своих же боевиков для совершения провокации, отметили в ведомстве.

Командование ВС РФ продолжает перебрасывать на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) технику и военную силу для усиления боевой способности главарей.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Противник провел плановую ротацию передовых подразделений (Донецк) и (Луганск) армейских корпусов с усилением их снайперскими парами и расчетами противотанковых ракетных комплексов для нанесения потерь личному составу Объединенных сил и провоцирования ответного огня", — говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, российско-оккупационные войска намеренно открывают огонь в своих же боевиков для совершения провокации.

"Удержание командованием противника личного состава в постоянной напряженной обстановке приводит к ухудшению морально-психологического состояния в подразделениях оккупационных войск. Как результат, в течение предыдущих суток в результате неуставных взаимоотношений погибли два и тяжело ранен один военнослужащий оккупантов", — сообщили в ГУР.

Как ранее сообщалось, по официальным сведениям ООС, в январе война унесла жизни четырех защитников Украины.

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