Кремль планировал убийство Гордона: BBC о деталях спецоперации РФ

Дмитрий Гордон. / © ТСН.ua

Реклама

Дополнено новыми материалами

Правоохранители Украины и Молдовы подозреваемые в подготовке покушений на публичных лиц, готовивших российские спецслужбы. Среди целей были журналисты. В частности, Дмитрий Гордон.

Об этом сообщили изданию BBC источники в правоохранительных органах.

«Еще одна „мишень“ — известный украинский журналист и блогер Дмитрий Гордон», — рассказали BBC.

Реклама

Отметим, в Министерстве внутренних дел сообщали, что среди других в списке был украинский журналист, внесенный в России в список «экстремистов», а также объявлен в розыск.

Заметим, Дмитрий Гордон в РФ заочно объявлен «иноагентом» и «экстремистом» из-за «публичных призывов к разрешению агрессивной войны и распространению заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ». В 2022 году страна-агрессорка даже объявила его в розыск.

Подготовка покушения на Гордона

В июне 2025-го тогдашний глава СБУ Василий Малюк сообщил, что в Киеве хотели убить Дмитрия Гордона. За него россияне обещали вознаграждение в размере 400 тыс. дол. В столице были одновременно задержаны четыре агентурно-боевые группы ФСБ и их координатор, готовивший заказное убийство.

Подготовку к покушению было поручено 36-летнему агенту, гражданину РФ с Северного Кавказа, которого ФСБ отправила в Украину еще до полномасштабного вторжения. В столице россиянин искал «единомышленников». Кроме того, он даже вступил в отношения с дочерью бывшего высокопоставленного чиновника МВД, чтобы расширить свои возможности.

Реклама

После покушения на Гордона работала еще одна сеть, которую возглавлял бывший нардеп-регионал Грушевский Виталий Анатольевич.

Сколько человек было в списке

Отметим, глава Нацполиции Иван Выговский в комментарии Цензор.НЕТ заявил, что спецслужбы РФ планировали совершить не менее девяти убийств известных лиц в Украине.

«Понимаем, что этот список мог быть шире, поэтому работа продолжается. Суммы за заказ колебались от 25 тысяч долларов до сотен тысяч долларов, в зависимости от статуса человека», — рассказал он.

По словам главы Нацполиции, стоимость убийства одного журналиста была 100 тыс. дол., а за другого 300 тыс. дол.

Реклама

Напомним, 20 февраля стало известно, что Кремль готовил серию громких убийств . Правоохранители Украины и Молдовы провели операцию под названием Энигма 2.0 и задержали 10 подозреваемых в подготовке покушений на известных украинских медийных лиц, а также военных.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что в списке был представитель по стратегической коммуникации ГУР МОУ, заместитель Председателя Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов.