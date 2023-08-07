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Кремль планирует сделать из оккупированных территорий свалку: отходы будут свозить со всей России

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Кремль планирует сделать из оккупированных территорий свалку: отходы будут свозить со всей России

Захватчики планируют вывозить мусор с территории РФ на оккупированные территории. / Фото: Getty Images

В РФ придумали схему, как избавиться от мусора и обогатиться хищением бюджетных средств.

РФ хочет превратить оккупированные части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в свалки.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Москва планирует потратить 1,3 млрд рублей на оборудование мусорных свалок на оккупированной части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Фактически, оккупанты хотят превратить оккупированные украинские территории в свалку для российского мусора. Туда планируется вывозить отходы с территории РФ.

Заявленные 1,3 млрд рублей якобы должны потратить на мусорные контейнеры и спецтехнику. Однако фактически будут использовать технику и оборудование, украденные с украинских коммунальных предприятий. А средства будут отмыты через подставные компании подконтрольные лично главе правительства РФ Мишустину.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе оккупанты ввели для учительниц "адский дресс-код".

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Дата публикации
Просмотры
2592
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