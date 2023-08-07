Кремль планирует сделать из оккупированных территорий свалку: отходы будут свозить со всей России

В РФ придумали схему, как избавиться от мусора и обогатиться хищением бюджетных средств.
РФ хочет превратить оккупированные части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в свалки.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Москва планирует потратить 1,3 млрд рублей на оборудование мусорных свалок на оккупированной части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Фактически, оккупанты хотят превратить оккупированные украинские территории в свалку для российского мусора. Туда планируется вывозить отходы с территории РФ.
Заявленные 1,3 млрд рублей якобы должны потратить на мусорные контейнеры и спецтехнику. Однако фактически будут использовать технику и оборудование, украденные с украинских коммунальных предприятий. А средства будут отмыты через подставные компании подконтрольные лично главе правительства РФ Мишустину.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе оккупанты ввели для учительниц "адский дресс-код".
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