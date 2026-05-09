Кремль пользуется "перемирием": на фронте россияне начали подготовку к наступлению
Украинская армия тоже использует это время для отладки логистики и в том числе ротаций, отметил Виктор Трегубов.
Российская армия действительно пытается брать паузу в боях на время перемирия, но использует его для усиления своих наступательных возможностей.
Об этом заявил спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов в эфире телемарафона.
«Нет, они сейчас действительно стихли. Именно на сегодняшний день они действительно пытаются брать паузу и использовать эту паузу… для ротации, для подвоза сил и вообще для возобновления своих наступательных возможностей», — сказал он. Трегуб.
В то же время, Трегубов добавил, что украинская армия тоже использует это время для налаживания логистики и в том числе ротаций.
«Выглядит так, что именно сегодня россияне не хотели возможных эксцессов с парадом», — резюмировал спикер Группировки объединенных сил.
Срыв объявленного Кремлем перемирия
Российские войска вечером 9 мая атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. В результате ударов один человек погиб, еще один получил ранения.
Российские оккупационные войска еще раз доказали, что их обещаниям и заявлениям нельзя верить. Несмотря на так называемое праздничное перемирие, которое Кремль пытался прикрыться 9 мая, путинская армия цинично продолжила штурмовать позиции украинских защитников и обстреливать мирные населенные пункты. Пока в Москве в субботу, 9 мая, звенели оружием на параде, на украинском фронте захватчики совершили 51 атаку с начала суток. враг усилил давление на востоке и юге Украины. Наибольшее количество сражений было зафиксировано на Покровском и Гуляйпольском направлениях.