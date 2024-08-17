Кремль после провала на Курщине пытается зачистить свое инфопространство — ISW

После прорыва в Курской области российские власти России продолжили вносить в украинский черный список российских военкоров.

Об этом сообщает ISW.

На первой встрече нового министра обороны РФ Андрея Белоусова и российских милблогеров 10 июня присутствовали члены Администрации президента, и это первый показатель расширения контроля администрации над всей российской медиа-инфраструктурой.

"Очевидная консолидация Администрацией президента двух отдельных информационных механизмов – внутренней пропагандистской машины, направленной на обеспечение политической стабильности в России, и внешних механизмов информационной войны – является опасным шагом для Путина в период информационной войны, поскольку упрощенные системы контроля за СМИ опасны ", — говорится в сообщении.

В частности, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко все больше расширяет контроль администрации над российским информационным пространством и политикой, по крайней мере, после мятежа Группы Вагнера в июне 2023 года.

ISW также оценил, что Кремль, похоже, пытается поспешно создать новое информационное пространство, преимущественно содержащее источники, связанные с Кремлем, в ответ на украинское вторжение в Курскую область, а российское правительство продолжает вносить в черный список российских милблогеров, политических обозревателей и т.п. .

Украина привлекла к операции на территории РФ американские бронемашины.

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