Кремль поставил новый дедлайн по захвату Донбасса: Палиса раскрыл планы оккупантов

Павел Палиса / © Владимир Зеленский

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Военное руководство РФ получило задачу до 31 декабря 2026 выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса, передает «Левый берег».

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«Вместо этого их военное руководство убеждает политическое в нереалистичности выполнения этой задачи в указанный срок. Напротив, они просят срок до 31 марта. Мое субъективное мнение: даже до 31 марта это нереалистичная картина», — отметил он.

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Наступление на Донбасс — последние новости

Ранее издание The New York Times писало, что Путин рассчитывает установить полный контроль над Донбассом до осени 2027 года. Если российской армии не удастся добиться этой цели, вероятность начала переговоров может возрасти. По информации NYT, в России также ожидается новая волна мобилизации. Ее могут объявить после парламентских выборов, запланированных на середину сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский 23 августа заявил, что Путин недавно отдал приказ российским военным завершить захват Донецкой области до 31 декабря 2026 года.

Главными оперативными целями Путина в Украине остаются захват городов Константиновка, Славянск и Краматорск в Донецкой области — все эти города являются частью сильно укрепленной оборонной линии Украины «Фортечный пояс».

По данным аналитиков, Путин приказал захватить три города Украины и готовится бросить в бои еще 300 тысяч солдат.

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