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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
197
Время на прочтение
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Кремль пренебрегает договоренностями: МИД заявило об ударах по объектам энергетики

После переговоров в Саудовской Аравии Москва атаковала энергетику в трех регионах.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Атак на объект энергетики.

Атак на объект энергетики. / © Associated Press

Российская Федерация нагло продолжает нарушать "энергетическое перемирие". Сегодня, 1 апреля, оккупанты повредили энергообъект в Херсоне.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Андрея Сибига во время совместной пресс-конференции с литовским коллегой Кястусисом Будрисом.

Утром враг атаковал энергообъект. В результате атаки без света остались 45 тысяч жителей.

"После Эр-Рияда одна из договоренностей с США была о не нанесении ударов по энергетической инфраструктуре. В то же время Россия продолжает нарушать эту договоренность", - заявил Сибига.

Сибига подчеркнул: после переговоров в Эр-Рияде российская армия повредила энергетические объекты в Харькове, Полтавской области и Херсоне.

Напомним, американский государственный секретарь Марк Рубио сообщил, что требует Кремль в обмен на прекращение огня в Черном море.

Дата публикации
Количество просмотров
197
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