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- Украина
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Кремль пренебрегает договоренностями: МИД заявило об ударах по объектам энергетики
После переговоров в Саудовской Аравии Москва атаковала энергетику в трех регионах.
Российская Федерация нагло продолжает нарушать "энергетическое перемирие". Сегодня, 1 апреля, оккупанты повредили энергообъект в Херсоне.
Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Андрея Сибига во время совместной пресс-конференции с литовским коллегой Кястусисом Будрисом.
Утром враг атаковал энергообъект. В результате атаки без света остались 45 тысяч жителей.
"После Эр-Рияда одна из договоренностей с США была о не нанесении ударов по энергетической инфраструктуре. В то же время Россия продолжает нарушать эту договоренность", - заявил Сибига.
Сибига подчеркнул: после переговоров в Эр-Рияде российская армия повредила энергетические объекты в Харькове, Полтавской области и Херсоне.
Напомним, американский государственный секретарь Марк Рубио сообщил, что требует Кремль в обмен на прекращение огня в Черном море.