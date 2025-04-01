Кремль пренебрегает договоренностями: МИД заявило об ударах по объектам энергетики

Атак на объект энергетики. / © Associated Press

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Российская Федерация нагло продолжает нарушать "энергетическое перемирие". Сегодня, 1 апреля, оккупанты повредили энергообъект в Херсоне.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Андрея Сибига во время совместной пресс-конференции с литовским коллегой Кястусисом Будрисом.

Утром враг атаковал энергообъект. В результате атаки без света остались 45 тысяч жителей.

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"После Эр-Рияда одна из договоренностей с США была о не нанесении ударов по энергетической инфраструктуре. В то же время Россия продолжает нарушать эту договоренность", - заявил Сибига.

Сибига подчеркнул: после переговоров в Эр-Рияде российская армия повредила энергетические объекты в Харькове, Полтавской области и Херсоне.

Напомним, американский государственный секретарь Марк Рубио сообщил, что требует Кремль в обмен на прекращение огня в Черном море.