Кремль приготовил новую ловушку для жителей Олешек: в ISW предупредили об опасности после эвакуации

Жителей Олешек могут вывезти в Крым или РФ / © Associated Press

Реклама

Сейчас Россия и Украина начали соблюдать временное прекращение огня в оккупированном городе Олешки Херсонской области для содействия доставке гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения из населенного пункта. Однако жители после эвакуации могут оказаться под новой угрозой.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 27 октября 2026 года.

Реклама

Сообщается, что на момент написания материала обе стороны соблюдают условия. Стороны начали соблюдать ограниченный режим прекращения огня в 03:00 по киевскому времени (04:00 по московскому времени) 27 октября. Аналитики отметили, что он продлится до 22:59 по киевскому времени 1 ноября.

Реклама

Уполномоченный Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и представитель Кремля Дмитрий Песков заявили, что Россия и Украина не зафиксировали никаких нарушений прекращения огня.

«Остается непонятным, как россияне будут относиться к украинцам, эвакуированным из Олешек, предоставят ли оккупационные власти жителям законный и свободный от принуждения выбор вернуться на контролируемую территорию Украины», — подчеркнули в ISW.

Путин во время телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонас Гаром Стере назвал Олешки «российским населенным пунктом». Согласно международному праву, признающему границы Украины, Олешки остаются украинской территорией под российской оккупацией.

Люди, знакомые с обсуждениями о временном прекращении огня, сообщили Financial Times 17 октября, что российские власти вывезут жителей Олешек в оккупированный Крым или де-юре на российскую территорию, прежде чем разрешить им вернуться в Украину.

Реклама

Российские оккупационные власти уже давно проводят политику принуждения и гнета относительно украинских жителей на оккупированных территориях Украины. В частности, принудительная депортация, задержание, фильтрация и принудительная паспортизация, по которой украинских жителей заставляют принимать российские паспорта в обмен на доступ к медицинскому обслуживанию и другим социальным услугам.

«Непонятно, как российские власти будут относиться к жителям Олешек. Например, российские власти могут настаивать на том, что граждане Украины, проживавшие под оккупацией в Олешках и получившие российские паспорта, теперь граждане России без законного права на возвращение в Украину», — отметили аналитики.

Соглашение об ограниченном прекращении огня не определяет, как российские власти должны относиться к жителям Олешек или где жителям разрешат уехать в Украину. Вопрос оставшихся в Олешках граждан Украины остается нерешенным и нуждается в этом в любом будущем соглашении о прекращении огня или мирном соглашении.

Режим тишины и эвакуация из Олешек — главное

27 октября в оккупированных Олешках Херсонской области началась гуманитарная операция в условиях прекращения огня. В 03:00 Украина и Россия подтвердили введение режима тишины .

Реклама

Цель операции – доставить помощь местным жителям, обеспечить возможность эвакуации гражданских и спасти людей. Миссию проводят с участием уполномоченной по правам человека в РФ Яны Лантратовой при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп.

Однако Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров, пишет, что жителей оккупированных Олешек планируют вывозить через Крым или Россию . Только после этого они смогут вернуться на подконтрольную Украине территорию. Конкретный механизм дальнейшего возвращения людей в обнародованных подробностях договоренности пока не уточняется.

Новости партнеров

Новости партнеров