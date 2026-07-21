Кремль приказал бить по кораблям возле Одессы тяжелыми ракетами: под прицелом даже суда Турции

Одесский порт / © Associated Press

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Российские оккупационные войска существенно усилили удары по гражданским торговым судам под украинскими и иностранными флагами вблизи портов Одесщины, перейдя на использование тяжелого противокорабельного вооружения.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в свежем отчете.

По данным Военно-морских сил ВСУ и местных властей Одесской области, 19 июля враг нанес удар тремя крылатыми ракетами Х-59/69 по гражданскому торговому судну Golden Leo, принадлежащему Турции и ходить под флагом Гвинеи-Бисау. В результате атаки погибли по меньшей мере 10 моряков.

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Как отмечают аналитики ISW со ссылкой на профильные российские источники, РФ сознательно изменяет тактику и вооружение для ударов по Черному морю. Если раньше оккупанты применяли преимущественно дроновые атаки или менее мощные ракеты Х-31А или Х-35, то теперь Кремль приказал использовать тяжелые противокорабельные ракеты.

В российском информационном пространстве отмечают, что такие ракеты запускаются из дальней авиации (в том числе самолетов Ту-22), береговых ракетных комплексов или военных кораблей. По замыслу российского командования только массированные пуски или использование тяжелых ракет сданы пробивать и гарантированно уничтожать крупные сухогрузы и балкеры, что является прямой угрозой для международного гражданского судоходства.

Напомним, РФ нанесла ракетный удар по гражданскому торговому судну, выходившему из украинского порта в Одесской области, в результате атаки погибли 10 человек.

Мы ранее сообщали, что российские войска атаковали торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау вблизи Одессы.

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Отметим, что Индия отреагировала на гибель своих граждан в результате удара РФ по судну из Одессы.

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