"Кремль продолжает придумывать успокоительное для Z-аудитории": Подоляк о псевдореферендумах в Украине

После успехов ВСУ на фронте Россия пытается успокоить своих граждан разными способами.

Так, в РФ снова активно заговорили о проведении псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

"Кремль продолжает придумывать успокоительное для Z-аудитории. Мы еще ничего не начинали", "мы по-настоящему не воевали", "референдумы изменят все". Вооруженные силы Украины тихо, спокойно и методично делают свою работу по деоккупации территорий и ликвидации врагов. Разница очевидна", — написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Напомним, на фоне успешного контрнаступления ВСУ российские оккупанты и коллаборанты пытаются как можно быстрее подготовиться к так называемому "референдуму" о присоединении захваченных территорий к составу России.

Так называемый "общественный совет" Херсонской области обратился к оккупационному главе области с просьбой "немедленно провести референдум о вступлении в РФ".

Читайте также: