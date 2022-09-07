Кремль просит оружие у Северной Кореи: эксперт рассказал, куда делись запасы снарядов россиян

Часть советских запасов РФ использовала еще во время двух войн в Чечне, а вместо изготовления 1 млн тонн боеприпасов в год в РФ смогли изготовить только 400 тонн. Поэтому России пришлось просить снаряды у президента Беларуси Александра Лукашенко, а теперь уже и у КНДР.

Об этом в эфире телеканала "FreeДом" рассказал эксперт украинской информационно-консалтинговой компании Defence Express Иван Киричевский.

"Большинство своих советских запасов снарядов армия РФ расстреляла еще во время обеех войн за Чечню. На самом деле размышлять о каких-то несметных запасах советских боеприпасов, даже по состоянию на 2014 год, нам не приходилось, к счастью", — сказал он.

По словам Киричевского, в 2010-х годах россияне попытались возобновить масштабное производство снарядов — около 1 млн тонн в год, но, судя по всему, у них это получилось не очень удачно.

"На бумаге получалось 1 млн снарядов в год, а по факту – только приписка. Потому что о 1 млн снарядов в год утверждают российские аналитики, но российская государственная корпорация "Ростех" в прошлом году отчитывалась, что смогла за год произвести всего 400 тысяч снарядов, при том, что Кермль уже готовился к войне. Поэтому, похоже, здесь цифра производства была завышена в лучшем случае в два раза, а то и в три раза", — отмечает он.

Поэтому россияне и пришли к такой ситуации, что в документах у них – много вооружения, говорит Киричевский.

"А по факту им приходится сначала просить его (вооружение – Ред.) у изгоя Лукашенко, потому что режим Лукашенко с апреля по август поставил достаточно много снарядов. Например, в августе это было как минимум на 7 дней интенсивного огня по всей линии фронта. Ну а теперь, как бы и у Лукашенко снаряды закончились, поэтому пришлось просить у Северной Кореи, которая якобы и изгой, и возить неудобно, а просить больше не у кого", — подытожил он.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что к сожалению, у россиян еще далеко не исчерпан боевой арсенал. По его словам, боеприпасов у оккупантов — бездонная бочка. СССР "наклепал" боеприпасов и они хранятся на складах в РФ, перешедших им от СССР.

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