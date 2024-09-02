Кремль пытается склонить Запад к территориальным уступкам в отношении Украины – ISW

В Кремле продолжают заявлять, что по-прежнему не заинтересованы в переговорах о прекращении войны в Украине или улучшении отношений с Западом.

Об этом пишет ISW.

1 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии перспектив улучшения американо-российских отношений и утверждал, что США занимают откровенно враждебную позицию по отношению к России, активизировавшись в войне в Украине.

В то время как министр иностранных дел России Сергей Лавров 31 августа заявил, что Запад не заинтересован ни в переговорах с Россией, ни в переговорах о войне в Украине.

"Российские официальные лица регулярно возлагают на Запад бремя переговоров, пытаясь побудить Запад пойти на превентивные уступки, в частности, относительно территориальной целостности и суверенитета Украины. Они продолжают пугать ядерным оружием, пытаясь побуждать Запад к самосдерживанию и уменьшить поддержку Украины ", — говорится в сообщении.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 1 сентября заявил, что Россия изменит свою ядерную доктрину на основе недавних конфликтов и предполагаемой эскалации по Западу в Украине, но отметил, что нет установленных дат для изменений.

"Рябков не уточнил, какими могут быть предполагаемые изменения в доктрину, и ISW продолжает оценивать, что Россия вряд ли применит тактическое ядерное оружие в Украине или вступит в ядерное противостояние в другом месте ", — добавили в сообщении.

Добавим, в ОП объяснили, почему переговоры с РФ сейчас невозможны.

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