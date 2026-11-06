Кремль рассчитывает на протесты в Украине: Буданов раскрыл план России на зиму

Кирилл Буданов / © Getty Images

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Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Россия зимой планирует нанести максимальный ущерб украинской критической инфраструктуре. По его словам, Кремль рассчитывает спровоцировать социальное недовольство, уличные протесты и заставить украинские власти уступить национальные интересы.

Об этом Буданов рассказал в интервью CBC News.

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Буданов рассказал о планах России по ударам по Украине зимой

По словам руководителя Офиса президента, Россия надеется, что массированные атаки на энергетическую и критическую инфраструктуру заставят украинцев выходить на протесты и давить на власть.

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«Нанести максимальный ущерб нашей критической инфраструктуре, чтобы создать основу для социального недовольства, уличных протестов и, по сути, подтолкнуть Украину к сдаче национальных интересов», — заявил Буданов в интервью.

Он подчеркнул, что России не удастся реализовать такой сценарий, а Украина сможет пережить зиму, несмотря на сложные условия.

Но этого не будет. Украина точно переживет эту зиму. Трудно, но пройдет», — добавил руководитель Офиса президента.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия готовит новые массированные удары по Украине. По данным разведки, враг может сосредоточить атаки на объектах энергетической инфраструктуры, мостах через Днепр и других важных для жизнедеятельности страны объектах.

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