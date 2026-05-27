Кремль "разнесли" за угрозы бить по Киеву: сразу две страны ЕС приняли важное решение

Литва и Латвия не эвакуируют дипломатов / © Unsplash

Реклама

Вслед за Францией, Польшей и ЕС, Латвия и Литва также дали жесткий ответ России по поводу угроз бить по Киеву. В МИДе стран отвергли призыв россиян эвакуировать дипломатических работников.

Об этом стало известно из сообщений МИД Латвии и Литвы.

Латвия и Литва отреагировали на угрозы РФ бить по Киеву

В сообщении МИД Латвии говорится, что российские угрозы не запугают страну. Там добавили, что из Киева не уедут дипломатические работники.

Реклама

«Угрозы России в адрес Киева нас не запугают. Мы не покинем Киев. Это Россия должна уйти».

Также Латвия сообщила о непреклонной поддержке Украины.

В МИД Литвы сообщили, что решительно отвергают угрозы России массированными ударами по столице и призывы к эвакуации дипломатических работников.

«В Россию направлена ​​нота протеста. Мы никуда не уйдем и поддерживаем Украину. Угроза применения силы является вопиющим нарушением Устава ООН», — написали в Министерстве иностранных дел Литвы.

Реклама

В ООН отреагировали на угрозы РФ

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время заседания Совета Безопасности выразил глубокую обеспокоенность из-за заявлений РФ о планах атаковать украинские оборонные предприятия и центры принятия решений в Киеве.

По информации Reuters, эти намерения Кремль объявил после сообщений об атаке беспилотника на здание колледжа и общежитие во временно оккупированном Старобельске. Глава ООН осудил нападение на учебное заведение, отметив, что организация выступает против любых ударов по гражданскому населению и инфраструктуре.

В конце своего выступления Гутерриш подытожил, что сейчас как никогда важно избегать любой эскалации конфликта. По его мнению, усиление боевых действий лишь отдалит поиски мира и продолжит страдания людей.

Новости партнеров