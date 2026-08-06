Кремль специально запускает по Украине ракеты, которые может сбить только Patriot: в ISW раскрыли новую тактику РФ

РФ стремится максимально пробить украинский воздушный щит с помощью тяжелого ракетного вооружения / © ТСН.ua

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Во время последнего ночного обстрела Россия применила тактику сознательного истощения украинских средств противовоздушной обороны. Оккупанты целенаправленно выпустили цели, способные перехватывать только высокоточные западные комплексы вроде американских Patriot.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в новом отчете.

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По данным аналитиков, украинским силам ПВО не удалось сбить ни одну из 28 ракет, выпущенных российскими войсками за ночь. Причина заключается в том, что абсолютно все враждебные цели были либо баллистическими ракетами, либо двигавшимися по баллистической траектории ракетами. Сбивать такие объекты способны только системы Patriot или их аналоги, дефицит ракет к которым остро ощущает Украина.

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Охота на дефицитные перехватчики

В ISW отмечают, что это сознательная стратегия Кремля: враг пользуется критическим уменьшением поставок западных ракет-перехватчиков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что с начала 2026 года Украина получает втрое меньше противоракетных систем-перехватчиков. В значительной степени эта ситуация обусловлена обострением войны на Ближнем Востоке, куда партнеры перенаправляют часть оборонных ресурсов.

Смена тактики ударов

Эксперты фиксируют четкое изменение характера вражеских атак в пользу тяжелого ракетного вооружения:

Рекордные обстрелы: В июле 2026 Россия запустила рекордное количество ракет по территории Украины за последнее время.

Переакцентирование целей: В последние недели кафиры проводят системную кампанию, существенно нарастив долю ракетных ударов и одновременно уменьшив использование ударных беспилотников.

Таким образом, враг пытается максимально пробить украинский воздушный щит в период, когда поставки критически важных ракет в системы Patriot остаются ограниченными.

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«Небо без защиты»

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о резком сокращении оборонной помощи. По его словам, поставки ракет для ПВО в первом полугодии 2026 года упали втрое по сравнению с прошлым годом. Об этом глава государства сообщил в Сети.

Зеленский заявил, что в этом году объемы поставок антибаллистических средств от международных партнеров существенно снизились.

В то же время, глава государства подчеркнул, что дефицит ракет к ПВО можно преодолеть с помощью политической воли и локализации производства.

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