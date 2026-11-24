1 мая 2024 года в военном городке отметили 90-летие со дня основания бригады / Фото: Viipurin piirihallinnon lehdistöpalvelu

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Российская Федерация ускоренными темпами модернизирует свой ключевой военный городок Каменка на Карельском перешейке — примерно в 60 километрах по прямой от восточной границы Финляндии.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, полученные финской телерадиокомпанией Yle.

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Эти работы являются частью масштабного плана Кремля по усилению своей группировки на североевропейском направлении после вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

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В 2024 г. Россия воссоздала Ленинградский военный округ, чтобы в разы увеличить численность войск у финской границы. Если с конца 1990-х годов в Каменке базировалась бригада численностью около 4 400 военных, то сейчас там разворачивают 69-ю мотострелковую дивизию, штат которой должен достичь 11 000 человек. Военнослужащие этого соединения также принимают участие в войне против Украины, в частности, на Харьковском направлении.

Что показали спутниковые снимки

По данным анализа спутниковых фото, который провел бывший офицер финской военной разведки, военный эксперт Марко Эклунд, строительство в Каменке ведется сразу на трех участках:

Демонтаж старых объектов и новое строительство: в южной части городка и к западу от шоссе на Выборг снесли более десятка ангаров для техники, две столовые и две казармы, на месте которых строят новые сооружения. Ранее об этом строительстве публично не сообщалось.

Новый центр огневой подготовки: на полигоне обустроили современные стрельбища с защитными валами и навесами, сняли легковоспламеняющийся верхний слой песчаного грунта на участке длиной более километра и выкопали пожарные пруды. По словам Эклунда, для подготовки тысяч новобранцев Москва ставит огневую подготовку «на промышленный поток».

Социальная и культовая инфраструктура: осенью «Газпром» подключил к газовой сети 22 многоквартирных дома (около 1 600 квартир), где проживают семьи военных. Кроме того, в городке достраивают православную часовню, где планируют разместить мемориальные доски с именами окупантов, ликвидированных в Украине.

Загадочные объекты в соседних гарнизонах и коррупция

Строительная активность зафиксирована и на других объектах вблизи границы с НАТО. В соседнем военном городке Кирилловское (в 8 км восточнее Каменки) в прошлом году возвели большой нетипичный комплекс зданий, назначение которого эксперты пока не установили. Также идет строительство новых военных городков и ангаров для техники в районе Петрозаводска (Республика Карелия).

В то же время, реализацию военных проектов РФ на северном направлении сопровождают коррупционные скандалы. Даже по оценкам самой российской власти, из-за хищения исчезает в пятую часть выделенных средств. В частности, в конце октября в РФ по подозрению в получении взяток задержан командир Ленинградской военно-морской базы и офицер финансовой службы Минобороны, которые за деньги позволяли бизнесу незаконно вывозить песок и гравий с территории базы и свозить туда строительный мусор.

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Напомним, военные в Финляндии зафиксировали вероятный залет российского вертолета на территорию страны. Максимальная глубина вхождения чужого воздушного судна в небо соседнего государства достигла более четырех километров.

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