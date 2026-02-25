- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 293
- Время на прочтение
- 2 мин
Кремль теряет контроль на фронте: ГУР показало кадры контрнаступления на юге (видео)
Спецподразделение ГУР отразило важные позиции на подступах к Запорожью.
В Запорожском направлении бойцы спецподразделения «Артан» перешли к активным наступательным действиям, ликвидировав десятки оккупантов и штурмовые группы РФ вблизи Степногорска. Успешное продвижение разведчиков позволило создать устойчивый плацдарм для дальнейшей зачистки населенного пункта и устранить непосредственную угрозу прорыва врага в областной центр.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
По данным ГУР, несмотря на сложную логистику и регулярные попытки штурмов со стороны российских войск, украинским защитникам удалось:
Ликвидировать десятки оккупантов и уничтожить передовые штурмовые группы армии РФ.
Поразить скопление живой силы и военной техники противника.
Установить огневой контроль над основными логистическими способами неприятеля.
Как сообщил командир «Артана» Виктор Торкотюк (позывной «Титан»), перерезание узлов связи и логистических артерий окупантов фактически заблокировало их возможности для проведения дальнейших штурмов на этом участке.
«Эти действия позволили создать устойчивый плацдарм для последующей зачистки населенного пункта и окончательного избиения врага», — отметил Торкотюк.
Как сообщили в ГУР, главная задача операции — не дать врагу прорваться в Запорожье. Боевая работа продолжается: штурмовики ГУР работают вместе с артиллерией и операторами тяжелых дронов. Сейчас разведчики продолжают выбивать оккупантов с их позиций.
Контрнаступление ВСУ — последние новости
Напомним, Силы обороны Украины приступили к серии локальных контратак на ключевых участках фронта после того, как российские войска столкнулись с серьезным кризисом связи. Утрата доступа к спутниковым терминалам Starlink и ограничение на использование мессенджеров существенно ослабили координацию подразделений РФ, создав благоприятные условия для наступательных действий ВСУ.
Украинские военные разбили штабы, склады с оружием и ремонтные базы россиян в Донецкой области и в Запорожской области. В Генштабе ВСУ говорят, что подобные удары помогают сорвать наступление врага.
Силы обороны Украины провели масштабную операцию по ликвидации военных объектов российской армии в оккупированном в Крыму, Донецкой и Николаевской областях. Главной целью стал ракетный дивизион Черноморского флота РФ, имевший на вооружении комплексы «Бастион».