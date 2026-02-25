ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
293
Время на прочтение
2 мин

Кремль теряет контроль на фронте: ГУР показало кадры контрнаступления на юге (видео)

Спецподразделение ГУР отразило важные позиции на подступах к Запорожью.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
ВСУ

ВСУ / © Getty Images

В Запорожском направлении бойцы спецподразделения «Артан» перешли к активным наступательным действиям, ликвидировав десятки оккупантов и штурмовые группы РФ вблизи Степногорска. Успешное продвижение разведчиков позволило создать устойчивый плацдарм для дальнейшей зачистки населенного пункта и устранить непосредственную угрозу прорыва врага в областной центр.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным ГУР, несмотря на сложную логистику и регулярные попытки штурмов со стороны российских войск, украинским защитникам удалось:

  • Ликвидировать десятки оккупантов и уничтожить передовые штурмовые группы армии РФ.

  • Поразить скопление живой силы и военной техники противника.

  • Установить огневой контроль над основными логистическими способами неприятеля.

Как сообщил командир «Артана» Виктор Торкотюк (позывной «Титан»), перерезание узлов связи и логистических артерий окупантов фактически заблокировало их возможности для проведения дальнейших штурмов на этом участке.

«Эти действия позволили создать устойчивый плацдарм для последующей зачистки населенного пункта и окончательного избиения врага», — отметил Торкотюк.

Как сообщили в ГУР, главная задача операции — не дать врагу прорваться в Запорожье. Боевая работа продолжается: штурмовики ГУР работают вместе с артиллерией и операторами тяжелых дронов. Сейчас разведчики продолжают выбивать оккупантов с их позиций.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

Напомним, Силы обороны Украины приступили к серии локальных контратак на ключевых участках фронта после того, как российские войска столкнулись с серьезным кризисом связи. Утрата доступа к спутниковым терминалам Starlink и ограничение на использование мессенджеров существенно ослабили координацию подразделений РФ, создав благоприятные условия для наступательных действий ВСУ.

Украинские военные разбили штабы, склады с оружием и ремонтные базы россиян в Донецкой области и в Запорожской области. В Генштабе ВСУ говорят, что подобные удары помогают сорвать наступление врага.

Силы обороны Украины провели масштабную операцию по ликвидации военных объектов российской армии в оккупированном в Крыму, Донецкой и Николаевской областях. Главной целью стал ракетный дивизион Черноморского флота РФ, имевший на вооружении комплексы «Бастион».

Дата публикации
Количество просмотров
293
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie