Кремль требует в третий раз "захватить" Купянск: какой дедлайн у оккупантов

Купянск / © Getty Images

Российские оккупанты снова получили задание взять под свой контроль город Купянск на Харьковщине, о захвате которого военачальники государства-агрессора уже дважды докладывали президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в комментарии РБК-Украина.

По его словам, военно-политическое руководство РФ требует захватить город до февраля.

Трегубов отметил, что россияне пытаются прорваться в город, но успеха не имеют. При этом интенсивное давление со стороны россиян продолжается в районе левобережья.

«Севернее Купянска у них не получается прорваться, попытки инфильтрации срываются», — отметил он.

Трегубов добавил, что в городе находятся в окружении несколько десятков российских военных. Радиоперехват фиксируют около 30 оккупантов.

Напомним, накануне Виктор Трегубов сообщил, что в Купянске подходит к концу операция по зачистке города от российских военных, которая началась осенью.